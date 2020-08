NAHODIL: Hlasité ticho okolo volby ochránců dat

Je až s podivem, za jakého nezájmu médií i odborné a laické veřejnosti zítra vyvrcholí předvýběr nového šéfa Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Volební komise Senátu v úterý, den před středeční volbou, rozhodne, zda do souboje o křeslo předsedy ochránců dat pošle oba nominované kandidáty, nebo jen jednoho z nich.

Navrženi jsou současný, Senátem loni více než ústavní většinou zvolený místopředseda ÚOOÚ Josef Prokeš a celoživotní kariérní úředník na ministerstvu vnitra Jiří Kaucký.

LN začaly na začátku července jako první z médií veřejně pochybovat, zda Kaucký pro kandidaturu do čela ÚOOÚ splňuje zákonnou podmínku pětileté praxe v agendě ochrany osobních údajů nebo lidských práv.

Dobře utajená praxe

Ještě do minulého týdne, kdy poskytl svůj první kandidátský rozhovor redaktoru internetového Ekonomického deníku, jenž byl dříve mluvčím resortu vnitra, nebyly veřejně známy Kauckého názory na ochranu soukromí, osobních údajů, zákon o svobodném přístupu k informacím (ÚOOÚ od ledna rozhoduje o odvoláních proti neposkytnutí informací úřady, jež nemají vlastní odvolací orgán, např. prezidentská kancelář či Ústavní soud) ani vize, v čem by v čele úřadu pokračoval a co dělal jinak než jeho dosavadní šéfka Ivana Janů.

Úřad, jehož předsedou se chce Kaucký stát, přitom rozhodně není Český báňský úřad, jehož obsazování se obvykle děje za podobného nezájmu veřejnosti. Zájem o Kauckého praxi v agendě svěřené ÚOOÚ je tudíž legitimní. LN ve veřejném zájmu upozornily, že se ochraně lidských práv ani osobních údajů výlučně a každodenně coby své hlavní pracovní činnosti zřejmě nevěnoval.

Jistěže mu rukama coby legislativci za dobu, co od konce 90. let do roku 2015, kdy se na vnitru stal státním tajemníkem, prošly stovky návrhů zákonů i podzákonných předpisů. Ale kolik se jich týkalo ochrany osobních údajů nebo lidských práv? Jistěže jako člen etické komise při Úřadu vlády vydává správní rozhodnutí o účasti v protikomunistickém odboji.

Pokud by ale každé správní rozhodování bylo vždy i rozhodováním o základních lidských právech, pak by po pěti letech praxe mohli na šéfa ÚOOÚ kandidovat i úředníci z nejzapadlejších katastrálních či stavebních úřadů. Vždyť vlastnické právo, o jehož vkladu do katastru anebo vyvlastnění rozhodují, přece také podléhá ochraně Listiny základních práv a svobod...

Zarážející nezájem

Hlasité ticho okolo výběru nového šéfa ÚOOÚ je zarážející. Přitom se volí nástupce Ivany Janů, která tento úřad jako bývalá ústavní soudkyně významně hodnotově ovlivnila a ukotvila.

Opravdu nikoho nevzrušuje, že autor tzv. náhubkového zákona, jenž omezil zveřejňování informací z policejních odposlechů a identity trestně stíhaných osob, v Senátu lobbuje, aby se šéfem ochránců dat stal celoživotní zaměstnanec vnitra? Resortu, který podle zjištění ÚOOÚ nezákonně uchovával vzorky DNA a neuhlídal přes 90 tisíc neoprávněných přístupů do registru obyvatel?