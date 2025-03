Paradoxní situace. Vlastnické bydlení bylo dříve spjato spíše s chudšími vrstvami, dnes je symbolem blahobytu

Proto nájemní bydlení bývalo ve městech zcela dominantní formou. Ve viktoriánském Londýně tak žilo 90 procent nájemníků, včetně slavné fiktivní postavy Sherlocka Holmese. Pražská statistika z roku 1930 uvádí, že podíl nájemního bydlení v luxusních čtvrtích Josefov a Vinohrady dosahoval 88 respektive 90 procent. Naproti tomu v nuzných Malešicích bydlelo v nájmu jen 55 procent obyvatel, v Záběhlicích 60 procent.

U této statistiky se ještě na chvíli zastavme. Autorka Petra Špačková v rámci práce Sociální status obyvatel meziválečné Prahy uvádí, že průměrné nájemné v prosperujícím Josefově činilo 1907 Kč. Aby nedošlo k omylu, hovoříme o ročním nájemném. Měsíčně bychom tedy za průměrný (a patrně docela pěkný) byt na Josefově zaplatili necelých 160 Kč. Průměrné roční nájemné na Vinohradech přišlo na 1005 korun, což odpovídá necelým 84 korunám měsíčně.

Je nutné zdůraznit, že nešlo o nájemné v nějakých sociálních bytech nebo o regulované nájemné. Šlo o éru před velkou inflací. Pokud bychom se měli podívat do jiných zemí, v Londýně jste v oné době mohli mít rodinný dům za několik stovek liber (podle velikosti a lokality), v USA stál velký rodinný dům typicky nižší stovky dolarů.

Jak vypadal svět před velkou inflací? Během vlády královny Viktorie (1837-1901) poklesl britský index spotřebitelských cen (zpětně spočtený Bank of England) o téměř šest procent. Ano, čtete dobře: během 64 let ceny nerostly, dokonce nepatrně klesaly (asi o desetinu procenta ročně). Za takových okolností nedávalo velký smysl kupovat byt pro vlastní potřebu: mohli jste se spolehnout, že na sklonku života budete platit prakticky stejné nájemné, jaké platili vaši rodiče, když jste se s nimi do bytu stěhovali. Vzhledem k masivní bytové výstavbě bylo bydlení vysoce konkurenční službou. Páni a paní domácí si nemohli dovolit zvyšovat nájemné: dobrých nájemníků nebyl nadbytek.

Jak to bylo možné? V dřívějších dobách, před vznikem měnové politiky, byla neinflační politika normou. Ceny rostly pouze během válečných dob. Vše se ale změnilo po druhé světové válce. Převládl názor (spojený především se jménem Johna Maynarda Keynese), že veřejný dluh a inflace nejsou jen nutným zlem ve válečných dobách, ale že jde o báječný nástroj hospodářské politiky umožňující zmírňovat krize a chudobu.

V éře aplikovaného keynesianismu žije vyspělý svět již zhruba 80 let. Je pravda, že během této doby se nekonala žádná krize srovnatelná s lety 1929-1939 (krize roku 2007 byla v tomto srovnání jen trivialita). Také míra chudoby skutečně poklesla. Jenže se to neobešlo bez závažných vedlejších efektů.

Z nájemního bydlení se stal zlatý důl. Dříve šlo o nezáživné podnikání. Nájemci i nájemníci věděli na desítky let dopředu, s čím mohou počítat. V éře vysoké inflace se však status nájemce stal vysoce žádaným, zatímco být nájemníkem je považováno za východisko z nouze pro nešťastníky, kteří na vlastní byt finančně nedosáhnou.

Lidé jsou proto ochotni zaplatit horentní částky, aby se zbavili nejistoty ohledně růstu nájemného. Vzhledem k byrokracii, která úspěšně hasí většinu pokusů a výstavbu nových bytů ve větších městech, je nabídka bydlení silně omezena. A pak je tu ještě něco. Život nájemníka bývá naplněn další nejistotou. Jednoho krásného dne vám zavolá nájemce a sdělí radostnou novinu: „Je mi to moc líto, pane Kohoute, ale budete se muset stěhovat, protože ten byt potřebuji pro syna (vnuka, bratrance, kancelář, urychleně prodat, atd.).“ Během 90. let jsem jakožto nájemník podobný příběh zažil několikrát.

Je pochopitelné, že lidé se snaží minimalizovat nejistotu, což vede k historicky nevšednímu zájmu o vlastnické bydlení. Zároveň není překvapivé, že státy s historií relativně nízké inflace (Německo, Švýcarsko) mívají vyšší podíl nájemního bydlení.

Dnes vidíme paradoxní situaci: vlastnické bydlení, historicky spjaté spíše s chudšími vrstvami, se stalo symbolem blahobytu a úspěchu. Inflace a urbanistické restrikce vytvořily z nemovitostí investiční aktivum, kde hodnota neustále roste. Politici slibují, že vyřeší bytovou krizi, ale ve skutečnosti podporují opatření, která problém jen prohlubují: dotace hypotečních úvěrů a regulaci výstavby, jež uměle snižují nabídku.

Řešením by mohla být kombinace stabilní měnové politiky, deregulace a rozumného územního plánování. Jedině tak by se nájemní bydlení mohlo ve vzdálenější budoucnosti vrátit do tradiční pozice: racionální volby pro široké spektrum obyvatelstva. Dokud se tak nestane, bude vlastnictví bytu či domu nadále vnímáno jako nutná podmínka pro zajištění životní stability.