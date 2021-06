NAJMAN: Jak varovat před tornádem? O extrémní hrozbě na Moravě jsme věděli předem

Praha Prudké výkyvy počasí zažívá naše země stále častěji, ať už to byly v minulosti ničivé povodně, nedávno sucha či nyní jinak vzácně se vyskytující tornádo. I před takovým ojedinělým jevem se dá varovat, jak ukazují příklady z USA, kde jsou lokalizovaná varování před tornády poměrně úspěšná. Vydává je i sousední Německo a Polsko. V Česku to zatím příliš neumíme - logicky, protože to zatím nebylo potřeba.

Do budoucna se to bude muset změnit. Včasná a hlavně co nejpřesněji lokalizovaná varování před výjimečnými jevy jako jsou krupobití, prudké bouře nebo právě i tornáda, jsou extrémně důležitá. Pokud by obyvatelé Moravské Nové Vsi, Hrušek a dalších obcí, které minulý čtvrtek večer katastrofa zasáhla, předem věděli o možné hrozbě, minimálně by se snad nevystavovali nebezpečí, schovali se do sklepa a chránili svoje zdraví a život. Nezapomínejme, že pět lidí ze zasažených obcí řádění tornáda nepřežilo a živel za sebou zanechal další desítky zraněných.



Meteopress se na lokální varování před extrémními jevy specializuje. Na Jižní Moravě máme meteorologický radar ve Znojmě, vidí sem i náš radar z Vídně. Díky rozšířené infrastruktuře můžeme vydávat poměrně přesná varování na jakémkoli místě v Česku, která pomohou chránit majetek a životy. Před velmi prudkou bouřkou jsme přímo danou oblast varovali už v 16:34 (naplno propukla kolem sedmé hodiny večer), konkrétně na “velmi nebezpečnou bouřku s extrémními projevy”.

Počítali jsme tak s tím, že v lokalitě půjde o výjimečný jev s ničivým potenciálem. Situaci jsme ve firmě řešili poměrně dlouho dopředu a obávali se jí natolik, že jsme přímo v místě měli připraveného specializovaného meteorologa, který se těmito extrémními jevy zabývá na akademické i profesionální úrovni. Byl přímo u Hodonína, takže celé tornádo zdokumentoval.

Druhý den se na místo vrátil a další dva dny s kolegy podrobně mapoval trasu tornáda včetně jeho projevů. Data z místa a ze všech našich měření poté pečlivě zanalyzujeme a poučíme se. Upravíme naše modely, přeučíme naše neuronové sítě a zkusíme se sami poučit, zda a jak by šlo příště přímo před tornádem varovat.

Nicméně na situaci před tornádem je vidět dobře problém, který má meteorologická služba v Česku obecně. Varování před nebezpečným počasím jsme totiž vydávali jak my, tak státní Český hydrometeorologický ústav. Každé z nich mělo svůj specifický problém - to naše bylo sice lokálnější a adresnější, ale bohužel se dostalo jen k hrstce lidí - dostali ho jen klienti dvou českých pojišťoven a naši přímí zákazníci. To státní sice mohl dostat každý, ale to trpí zase svou přílišnou plošností. Ten den bylo vydáno už odpoledne, ale bylo obecné a vztahovalo se prakticky na celou republiku s výjimkou pár okresů. To se měli schovat před bouřkou všichni v celé republice?



Bohužel v meteorologii funguje nešťastný takzvaný “cry wolf effect”, tedy efekt falešného varování, kdy lidé po několika upozorněních na nebezpečný jev, který nenastane, otupí a varování nevnímají. Smysl tak má takové varování, které bude lokální a jen s vysokou pravděpodobností výskytu. Pak na něj lidé budou reagovat a škody, zejména na lidském zdraví a životech, budou menší.



Co k tomu potřebujeme? Na začátku by stačil o něco odvážnější stát - je potřeba, aby všechna data z Českého hydrometeorologického ústavu byla veřejná a rychlá. V současné době jsou například klíčová data z radaru široké veřejnosti k dispozici jen z malé části a často až s patnáctiminutovým zpožděním. To je především u extrémních jevů pozdě, lidé se doslova dozví, že u nich hrozí krupobití až poté, co mají ledem posetou zahradu a rozbitá auta. V Německu přitom tamní meteorologický ústav dává všechna svá data k dispozici zdarma v podstatě v reálném čase. Mimochodem, prakticky to i v Česku umíme, například řízení letového provozu má data 1 minutu od naměření. Veřejnost často až po patnácti minutách. Proč to zpoždění?

Stát musí být také otevřenější spolupráci se soukromým sektorem. V Rakousku, kde také působíme, stavíme naše menší meteorologické radary spolu se státním meteorologickým ústavem, náklady si dělíme napůl a data dáváme společně ven zdarma. Je zjevné, že dva velké státní radary v Česku - Brdy a Skalky - nestačí, síť by měla být hustší. My sami máme radarů v Česku devět a části země pokrýváme i z Rakouska. Dalším potřebným vylepšením je přesná a rychlá předpověď radaru pomocí umělé inteligence. Tu Meteopress vyvíjí ve spolupráci s FIT ČVUT. Má slibné výsledky a rakouský meteorologický ústav k ní od nás koupil licenci a zařadí jí do svých předpovědních modelů. V Česku o tuto spolupráci však není zájem.



Je potřeba začít se férově bavit o tom, co má meteorologická služba začít poskytovat a přinášet. Tornádo na jižní Moravě je samozřejmě tragédií, ale zároveň příležitostí k tomu, aby stát znovu nastavil způsob, jak meteorologové v Česku pracují a jak spolu jednotlivé státní i soukromé instituce spolupracují. Záplavám, krupobitím, bouřím a suchu zabráníme obtížně, ale pro začátek bychom mohli dělat všechno proto, abychom o nich byli informováni přesně, adresně, a co nejdříve.