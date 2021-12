Nakažených neubylo, naopak. Každý den přibývají

Novináři sledují čísla statistiků stejně jako velká část populace, potíž je, když vytvářejí zavádějící titulky. Ten čtvrteční mě na chvilku dokonce rozlítil, protože byl hrubě matoucí. Nakažených neubylo, naopak. Přibylo, dokonce 21 tisíc! Jen ten přírůstek nebyl vyšší než minulou středu.

Nemocných stále přibývá, a to velmi mohutně – jen z jednoduchého pohledu na denní čísla neumíme posoudit, zda epidemie stále zrychluje, nebo už začala zpomalovat, což mate nejen ty, kteří vytvářejí webové titulky. Právě od toho tu máme matematické modely, abychom se na situaci podívali komplexněji než prostým porovnáváním dvou čísel. A statistici jsou přesvědčeni, že už jsme „za vrcholem růstu“, tedy že se křivka nemocných bude už jenom zplošťovat. A tak i když denní čísla jsou stále hrozivá, tak „růst už neroste“. Vzpomenete-li na středoškolskou matematiku, pak jsme již za inflexním bodem – druhá derivace křivky je záporná. Ale i když se radujeme, že v grafickém vyjádření se křivka nakažených mění z konvexní na konkávní, tak nám stále přibývá kolem dvaceti tisíc pozitivních denně. Jak říkají pamětníci první půle minulého století: nestřílejí na nás a máme co jíst, ale stojí to za prd.

Nijak neskrývám jisté zděšení z nastupujícího ministra zdravotnictví pana Vlastimila Válka. Jeho výroky místy naznačují, že si boj s pandemií představuje jako Hurvínek válku: ministr rozhodne a věci budou náhle jinak. Asi každý upřímný bývalý ministr či premiér vám potvrdí, že není až takový problém vědět, jak by věci měly správně vypadat. Jen je místy nemožné kýženého stavu dosáhnout. Nejen Chlívku není jasné, jak chce nové koště mávnutím ruky posílit hygienické stanice, jak na ně chce delegovat vysoce politická rozhodnutí, jako je omezování ekonomického života. A z jeho vize, že bude boj s epidemií řídit podle obsazenosti nemocnic, mají bolehlav všichni, nejen specialisté. I úplný laik, pokud tedy nežil poslední dva roky na Marsu, ví, že zaplněnost JIP se projevuje zhruba s třítýdenním zpožděním. Chcete-li reagovat, pak vlastně spíše s čtyřtýdenním – nějakou chvíli trvá, než se vláda a úřady domluví a nová pravidla zavedou. Ach jo.

Ale protože nesmíme temný text v temné době končit temnou notou, přiznejme panu Válkovi v jedné věci kredit: chce prosadit, aby hygiena i policie trestaly porušování pravidel. Protože nevymáhaná pravidla nejenže pomáhají covidu, ale doslova demoralizují společnost. A právě ve vymáhání pravidel odcházející vláda selhala takřka fatálně. Ano, všichni si dovedeme představit ty nenávistné titulky, kdyby zrovna Andrej Babiš tlačil na policii, jenže na to tváří v tvář mrtvým nelze bráti ohled. Jak napsala MF DNES: „Za listopad jen v jediném okrese Freyung-Grafenau u česko-bavorských hranic, kde žije 80 tisíc obyvatel, rozdali 409 pokut. To je více pokut, než za stejnou dobu dostali lidé v celém Česku.“