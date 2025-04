Osmdesát let poté. Nálet a osvobození, smutek a štěstí

Plzeň zažila za druhé světové války řadu náletů britského a amerického letectva, jejichž cílem měla být Škodovka jako jedna z nejvýznamnějších zbrojovek třetí říše. Dlouho se ale nedařilo cíle dosáhnout a vyřadit ji z provozu. Důvodem byly především špatné možnosti navigace v kombinaci s noční tmou či nepřízní počasí. Němci také město a továrnu všemožně chránili, nejen zbraněmi. Před Plzní stála dokonce dokonalá maketa Škodovky ze dřeva a plachet. Některé pokusy bombardovat výrobní pásy odnesly i obce a města v okolí Plzně.

Až v říjnu 1944 se poprvé podařilo významněji zasáhnout zbrojní výrobu v podniku a na čas zastavit výrobu stíhačů tanků Hetzer. Zároveň ale dopadla část pum na město a předměstí. Řada náletů pokračovala v prosinci 1944 a po Novém roce 1945, ale nejdrtivější byly ty dubnové ze 17., 18. a 25. dubna 1945. První z nich úplně zničil plzeňské hlavní nádraží a blízké okolí, druhý pravděpodobně omylem především obytné části města, třetí Škodovku a borské letiště. Měly desítky civilních obětí.

Poslední z náletů z 25. dubna je dodnes předmětem diskusí o tom, zda byl nezbytný. Především propaganda minulého režimu pracovala s názorem, že šlo Západu o to, zničit továrnu, která měla zůstat v sovětském pásmu a že oběti na lidských životech na konci války byly zbytečné. Historici ale upozorňují, že i v den náletu plzeňská továrna stále chrlila stíhače tanků a že to, kdy válka skončí, nikdo nevěděl. Připomínají také, že při tomto náletu Spojenci varovali prostřednictvím BBC dělníky ve Škodovce, aby jim umožnili se skrýt, i když tato informace ohrožovala posádky letadel. Zemřelo asi sedm desítek ze 40 tisíc zaměstnanců.

Když Američané vstoupili 6. května do Plzně, některé trosky ještě dohořívaly a těla obětí náletů zdaleka nebyla vyhrabána z ruin. Ale fotky z té doby dokládají, jakou radost příjezd Pattonových vojáků vyvolal. Do pocitů obyvatel města z těch dní se dá jen těžko vcítit, zvlášť do pocitů lidí, jichž se ztráta blízkých týkala. Kolem se ale slavilo. Z většiny lidí spadlo napětí a převládla radost z konce války.

Protože se obyvatelé Plzně k oslavám osvobození přes čtyřicet let vracet nesměli, byly po roce 1989 o to intenzivnější. Jejich největší ozdobou byli veteráni, kteří našli v Plzni přátele a vraceli se s železnou pravidelností. Někteří i poté, co oslavili sté narozeniny. Jenže jejich řady postupně řídly, před třemi lety přijelo posledních pět a od té doby už jen jejich potomci. Teď ale probleskla neuvěřitelná zpráva, že se podařilo najít žijícího veterána, který byl v 19 letech v Plzni. O zdejších oslavách osvobození nikdy neslyšel a počítá s tím, že přijede. A přijet mají také poslední žijící českoslovenští veteráni z 2. světové války.

Nadstandardní bude letos účast členů vojenských historických klubů, počty dobové techniky mají být rekordní stejně jako program. Letošních Slavností svobody se má zúčastnit český prezident. A protože se na osvobozování Plzně podílel s americkými divizemi belgický prapor, jehož veteráni ještě nedávno patřili k pravidelným hostům, přijede dokonce i belgický král. Pak že už po tolika letech nemůže být nějaké poprvé.