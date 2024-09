Napoleon, de Gaulle a velké ticho. Vedle Macrona už odmítají stát i kandidáti vlastní strany

Francouzský prezident Emmanuel Macron před sedmi lety do svého úřadu nastupoval se ctižádostí, která byla doslova gigantická: chtěl navázat na dva velikány moderních francouzských dějin. Prvním z nich byl Napoleon Bonaparte, který vytvořil systém francouzské justice, moderní státní správu, fiskální politiku a školství.

Navíc vybudoval takzvanou Velkou armádu, a to na základě principu „národ ve zbrani“, takže to byla armáda masová, které nebylo rovno nikde v celé tehdejší Evropě. A k dovršení všeho to byl geniální vojevůdce, který své vojáky vedl od jednoho slavného vítězství k druhému, což dodnes připomínají dva vítězné oblouky v Paříži.