Bezpečnostní strategie USA jako příležitost i výzva. Povolební Česko se k ní může přiblížit

1 Evropa jako kontinent v úpadku a civilizační krizi
Strategie popisuje Evropu jako prostor, který ztrácí svůj globální ekonomický i kulturní význam. Podíl kontinentální Evropy na světovém HDP podle dokumentu klesl z 25 procent v roce 1990 na dnešních 14 procent, což je podle amerického hodnocení způsobeno přeregulováním, vysokou ekonomickou rigiditou a nadměrnou silou nadnárodních institucí, jež oslabují svrchovanost členských států.
Kromě ekonomického úpadku je akcentována i „civilizační eroze“, zahrnující nízkou porodnost, migrační tlaky, oslabování národních identit a potlačování politické opozice. Tento rámec vytváří logiku, v níž Spojené státy nepovažují Evropu za stabilního a sebevědomého partnera, ale za region, jehož budoucí role ve světě je nejistá a podmíněná schopností obnovit vlastní kulturní a politickou vitalitu.
2 Kritika EU a návrat k Evropě suverénních států
Strategie se výrazně staví proti současné dynamice evropské integrace. Evropská unie je vykreslena jako struktura, která centralizací a regulační expanzí podkopává demokratickou legitimitu členských států. Spojené státy deklarují, že podporují jednotlivé národní státy, jejich historii, kulturní svébytnost a politickou pluralitu, zatímco „vlastenecké strany“, které se staví proti centralizaci Bruselu, jsou představovány jako pozitivní signál evropského obrození.
Tento postoj představuje zásadní odklon od americké politiky posledních desetiletí. Washington již nevidí EU jako garanta stability, ale spíše jako rizikový faktor, který může Evropu oslabit. Klíčovým americkým cílem je, aby Evropa fungovala jako robustní síť suverénních států, schopných nést odpovědnost za svou bezpečnost i hospodářskou politiku.
3 Rusko jako test evropské sebejistoty
Ve vztahu k Rusku upozorňuje strategie na zásadní disproporci mezi skutečnou vojenskou a ekonomickou silou evropských států a jejich politickou reakcí. Dokument konstatuje, že Evropa má ve všech ohledech kromě jaderných zbraní výraznou převahu nad Ruskem, přesto jej často vnímá jako existenční hrozbu. Tento „nedostatek evropského sebevědomí“ je podle USA problémem, který znemožňuje Evropě plně využít svůj potenciál.
Spojené státy proto zdůrazňují nutnost obnovení strategické stability s Ruskem, a to jak kvůli evropské bezpečnosti, tak kvůli stabilizaci ekonomického prostředí. Washington trvá na tom, že Evropa bude bezpečná pouze tehdy, pokud bude schopna realisticky hodnotit své vlastní kapacity a nebude propadat ani panice, ani naivitě.
4 Ukrajina jako faktor evropské stability
Americká strategie klade velký důraz na rychlé ukončení bojů na Ukrajině. Spojené státy jej označují za „klíčový zájem“, který má stabilizovat evropské ekonomiky, zabránit eskalaci konfliktu a umožnit rekonstrukci Ukrajiny jako životaschopného státu. Tento pohled jasně naznačuje, že Washington nepovažuje pokračování konfliktu za strategicky výhodné a neusiluje o úplnou porážku Ruska, ale o obnovu rovnováhy.
Z pohledu Evropy jde o zásadní změnu. USA se staví do role hlavního vyjednavače a tlumí ambice těch států, které prosazují tvrdší linii vůči Rusku. Současně varují před dlouhodobým vyčerpáním evropských ekonomik a politických systémů, které by mohlo vést k dalšímu oslabení kontinentu.
5 Geopolitická restrukturalizace – střední Evropa jako nový pilíř
Strategie věnuje mimořádnou pozornost zemím střední, východní a jižní Evropy. USA chtějí s těmito státy posílit obchodní, politickou a obrannou spolupráci, včetně prodeje zbraní, investic do obranného průmyslu a kulturní výměny. Tyto státy jsou nahlíženy jako dynamické, méně zatížené byrokracií a s větší ochotou nést své bezpečnostní závazky.
Tento přístup vytváří novou geopolitickou osu v Evropě, která může fungovat nezávisle na tradičním tandemu Francie–Německo a která může v případě další fragmentace EU představovat alternativní mocenský pól.
6 NATO pod tlakem a nutnost evropské sebeobrany
Strategie se kriticky staví k nekonečnému rozšiřování NATO a zdůrazňuje nutnost konsolidace Aliance. Spojené státy jednoznačně deklarují, že Evropa musí převzít primární odpovědnost za svou obranu. USA budou nadále poskytovat podporu, ale nikoli v režimu automatické bezpečnostní garance v každé situaci.
Dokument také upozorňuje, že v příštích desetiletích se mohou objevit v rámci NATO většinově neevropští členové, což může zásadně proměnit identitu celé Aliance. Evropa tak musí posílit své obranné schopnosti dříve, než se geopolitické těžiště posune ještě výrazněji do Indo-Pacifiku.
Závěr pro Českou republiku
Pro Českou republiku vyplývá z americké strategie několik zásadních závěrů. Spojené státy jednoznačně posilují svou roli v regionu střední Evropy a očekávají aktivní bilaterální spolupráci jednotlivých států, nikoli spoléhání na kolektivní pozici EU. Česká republika se tak ocitá v příležitostné, ale zároveň náročné situaci: může posílit svou regionální roli, pokud bude schopna využít americkou orientaci na střední Evropu, především v oblasti obranného průmyslu, modernizace armády, infrastruktury a energetické bezpečnosti.
Klíčovou změnou je však nový politický kontext po domácích parlamentních volbách. Česká republika již nepatří mezi nejhlasitější zastánce pokračující podpory Ukrajině, jak tomu bylo za vlády Petra Fialy. Nová vládní konstelace deklaruje méně intenzivní podporu Kyjevu, opatrnější přístup k vojenským dodávkám a větší důraz na domácí priority. Tato změna může Českou republiku přiblížit k americké strategické linii, která usiluje o rychlé diplomatické řešení konfliktu, ale zároveň ji může dostat do napětí s těmi evropskými státy, které nadále prosazují tvrdé postoje vůči Moskvě.
Česká republika bude muset v následujících letech velmi pečlivě balancovat mezi americkým tlakem na konsolidaci Evropy jako sítě suverénních států, rostoucí nejistotou uvnitř EU a nově se formující pozicí uvnitř NATO. Pro Prahu to znamená nutnost posílit vlastní obrannou kapacitu, investovat do moderní výzbroje, rozvíjet aktivní zálohy a zároveň uchovat schopnost vést konstruktivní dialog s USA jako hlavním bezpečnostním garantem.
Ve světě, v němž Spojené státy odklánějí pozornost k Indo-Pacifiku a Evropa ztrácí svou ekonomickou sílu, bude přežití středoevropského státu záviset nikoli na institucionální setrvačnosti, ale na jeho schopnosti pružně reagovat, strategicky investovat a hledat rovnováhu mezi americkými, evropskými a vlastními zájmy.