Babišova vláda nepotřebuje Rady, natož rady. Přece se nenechá znovu napálit

Nicméně zrušení NERV je jen jeden dílek skládačky, v „ohrožení“ je i Národní rozpočtová rada (NRR). Ta je současné vládě trnem v oku kvůli tomu, že opakovaně připomíná, že současný (přepracovaný) návrh rozpočtu na rok 2026 je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Schillerová společně se svým vládním i stranickým šéfem Andrejem Babišem odmítají stanovisko NRR a odvolávají se na evropskou klauzuli.
Sám Babiš by ale nejradši zrušil i NRR, když dle jeho slov jde o zbytečnou instituci. A zrušil by ji i Schillerové náměstek Petr Mach (SPD), zřejmě onen Schillerovou zmiňovaný odborník při rušení NERV.
Co dál? Zruší soudy, protože je prohrávají? Opozice tepe vládu za rozpuštění NERV
Dojde i na jadernou energetiku
Babiš navíc v posledních týdnech opakovaně kritizuje i rady (tentokrát ty s malým „r“) odborníků, kteří mu pomáhali s řešením covidové krize, která u nás vypukla v roce 2020. Dokonce to uvedl, že šlo o důvod, proč prohrál volby. „Kdyby nepřišel covid a kdybychom nenaslouchali odborníkům z ministerstva zdravotnictví, kteří se ukázali jako neodborníci… Ano, nechali jsme se napálit, a proto jsme prohráli volby. Ne proto, že vy jste nás porazili, ne, covid nás porazil. Ano, byla to chyba, ano, musíme se z toho poučit,“ tvrdil Babiš ve sněmovně.
Zřejmě i on se kdesi v pozadí zúčastnil dezinformačního semináře o covidu, který zorganizoval poslanec SPD Jindřich Rajchl. Ostatně on a odborníci kolem něj již radí ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, aby zrušil povinné očkování u dětí.
Utrácecí mejdan bude, naznačuje Babiš. A na rady expertů se vykašle
A bez odborné expertízy se zřejmě Babišova vláda obejde i v jaderné energetice. Jak uvedl server iRozhlas.cz, zrušení zřejmě čeká i Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Ministr průmyslu Karel Havlíček to podle serveru odůvodňuje potřebou „zvýšit akčnost“. K čemuž dojde podle Havlíčka přenesením na „úroveň vlády“.
Je pravda, že dobrá rada (ať s malým či velkým „r“) je vzácná, ještě vzácnější jsou ti, kdož se jí řídí. Ale už římský dramatik a básník Publilius Syrus tvrdil, že „mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek“.