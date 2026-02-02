Obnovení míru pomocí síly. Koho probudí Trumpova obranná strategie?

Oproti dokumentu z roku 2022 ten letošní má markantnější politický tón, nepovažuje změny klimatu za bezpečnostní hrozbu, odmítá „plýtvat vůlí, zdroji i životy Američanů v pošetilých a grandiózních dobrodružstvích v zahraničí“ a kritizuje spojence, kteří se chovají jako černí pasažéři.
Hlavní prioritou armády bude obrana území USA a západní polokoule. Jedná se o aktualizovanou verzi Monroeovy doktríny USA z roku 1823, která prohlašuje, že evropské mocnosti se nesmějí vměšovat do záležitostí Ameriky.
Donald Trump chce mít pod vojenskou kontrolou klíčová teritoria a námořní cesty regionu. Dokument zdůrazňuje ochranu hranic, operace proti drogovým kartelům, ale i obranu strategických míst jako Panamský průplav či Americký záliv (dívčím jménem Mexický záliv). A Grónsko!
Amerika se vojensky zaměří nejvíce na Čínu a na indicko-pacifický region, kde bude cílem udržet mocenskou rovnováhu „pomocí síly, ale bez konfrontace“. Při řešení krizových situací a zastavení eskalací má pomoci vojenská spolupráce v oblasti.
Írán a Severní Koreu dokument označuje za regionální hrozby. Nedávné úspěšné vojenské operace v oblasti jsou prý výsledkem znovunabytí odstrašující schopnosti USA a spojenců.
Evropo, starej se sama
Vztah USA a Ruska je označován za trvalou, ale zvládnutelnou hrozbu. „Ministerstvo války bude motivovat a umožňovat spojencům NATO, aby převzali primární odpovědnost za konvenční obranu Evropy, a to s klíčovou, ale omezenější podporou USA,“ stojí v dokumentu. Tato věta znamená jasný vzkaz z Washingtonu: O obranu Evropy se postarejte sami. Amerika zároveň požaduje od spojenců vyšší příspěvek na obranu na úrovni pěti procent HDP (3,5 procent pro vojenské účely, zbytek na bezpečnost obecně).
Trump, který hodlá demontovat dosavadní mezinárodní institucionální systém, chce zřejmě NATO přeměnit na jakousi placenou ochrannou službu. Spojenci s menším plněním mohou počítat s nižší úrovní amerických obranných garancí. V českém překladu, aby tomu rozuměli i ve Strakově akademii, to znamená redukovanou verzi pátého dodatku Severoatlantické smlouvy, což je klíčový pilíř kolektivní obrany NATO.
V dokumentu se slovo Ukrajina objevuje dvakrát. „V Evropě, kde prezident Trump dříve vedl spojence v NATO k tomu, aby začali brát svou obranu vážně, je minulá administrativa fakticky povzbuzovala k tomu, aby se nechali unést situací, takže Aliance nedokázala ani odstrašit Rusko před invazí na Ukrajinu, ani na ni účinně reagovat.“
Druhá zmínka o Ukrajině se objevuje také v souvislosti s Ruskem. „Ačkoli trpí řadou demografických a ekonomických obtíží, jeho probíhající válka na Ukrajině ukazuje, že si stále uchovává hluboké zásoby vojenské a průmyslové síly.“ Takže ani zmínka o tom, že Ukrajina je spojencem Ameriky.
Asi tušíme, co by si po přečtení 34 stran NDS 2026 myslel někdejší ministr zahraniční Německa Sigmar Gabriel, který jednou pronesl, že by bylo dobré dohodnout se, zda právo má sílu, nebo síla právo, protože tyto dva přístupy se navzájem vylučují.
Jak vidíme, současný americký prezident a jeho administrativa vsadili na sílu, ale v historii to nebylo poprvé a nebude tomu ani naposledy.