Obnovení míru pomocí síly. Koho probudí Trumpova obranná strategie?

István Léko
Lékárna
Nová Národní obranná strategie USA (NDS 2026) se na webových stránkách amerického ministerstva války objevila 24. ledna, ale česká média jí – až na výjimky – nevěnovala pozornost. Materiál dostal podtitulek „Obnovení míru prostřednictvím síly pro novou zlatou éru Ameriky“. Není to kopie Národní bezpečnostní strategie publikované loni, ale její přetlumočená verze do vojenského slangu.
Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
25 fotografií

Oproti dokumentu z roku 2022 ten letošní má markantnější politický tón, nepovažuje změny klimatu za bezpečnostní hrozbu, odmítá „plýtvat vůlí, zdroji i životy Američanů v pošetilých a grandiózních dobrodružstvích v zahraničí“ a kritizuje spojence, kteří se chovají jako černí pasažéři.

Bezpečnostní strategie USA jako příležitost i výzva. Povolební Česko se k ní může přiblížit

Hlavní prioritou armády bude obrana území USA a západní polokoule. Jedná se o aktualizovanou verzi Monroeovy doktríny USA z roku 1823, která prohlašuje, že evropské mocnosti se nesmějí vměšovat do záležitostí Ameriky.

Donald Trump chce mít pod vojenskou kontrolou klíčová teritoria a námořní cesty regionu. Dokument zdůrazňuje ochranu hranic, operace proti drogovým kartelům, ale i obranu strategických míst jako Panamský průplav či Americký záliv (dívčím jménem Mexický záliv). A Grónsko!

Jak jsme uhájili Grónsko. NATO se dohodlo s Trumpem, ale nebyl to poslední takový spor

Amerika se vojensky zaměří nejvíce na Čínu a na indicko-pacifický region, kde bude cílem udržet mocenskou rovnováhu „pomocí síly, ale bez konfrontace“. Při řešení krizových situací a zastavení eskalací má pomoci vojenská spolupráce v oblasti.

Írán a Severní Koreu dokument označuje za regionální hrozby. Nedávné úspěšné vojenské operace v oblasti jsou prý výsledkem znovunabytí odstrašující schopnosti USA a spojenců.

Čas dochází, varuje Trump Írán. Hrozí větší flotilou, než jakou poslal k Venezuele

Evropo, starej se sama

Vztah USA a Ruska je označován za trvalou, ale zvládnutelnou hrozbu. „Ministerstvo války bude motivovat a umožňovat spojencům NATO, aby převzali primární odpovědnost za konvenční obranu Evropy, a to s klíčovou, ale omezenější podporou USA,“ stojí v dokumentu. Tato věta znamená jasný vzkaz z Washingtonu: O obranu Evropy se postarejte sami. Amerika zároveň požaduje od spojenců vyšší příspěvek na obranu na úrovni pěti procent HDP (3,5 procent pro vojenské účely, zbytek na bezpečnost obecně).

Skutečné kapacity pro obranu, o ně tu poběží. Bájná dvě procenta jsou jen pomůckou

Trump, který hodlá demontovat dosavadní mezinárodní institucionální systém, chce zřejmě NATO přeměnit na jakousi placenou ochrannou službu. Spojenci s menším plněním mohou počítat s nižší úrovní amerických obranných garancí. V českém překladu, aby tomu rozuměli i ve Strakově akademii, to znamená redukovanou verzi pátého dodatku Severoatlantické smlouvy, což je klíčový pilíř kolektivní obrany NATO.

V dokumentu se slovo Ukrajina objevuje dvakrát. „V Evropě, kde prezident Trump dříve vedl spojence v NATO k tomu, aby začali brát svou obranu vážně, je minulá administrativa fakticky povzbuzovala k tomu, aby se nechali unést situací, takže Aliance nedokázala ani odstrašit Rusko před invazí na Ukrajinu, ani na ni účinně reagovat.“

Druhá zmínka o Ukrajině se objevuje také v souvislosti s Ruskem. „Ačkoli trpí řadou demografických a ekonomických obtíží, jeho probíhající válka na Ukrajině ukazuje, že si stále uchovává hluboké zásoby vojenské a průmyslové síly.“ Takže ani zmínka o tom, že Ukrajina je spojencem Ameriky.

Z Trumpa mírotvůrce bude kolonialista. Snaha nastolit ve světě mír je ta tam

Asi tušíme, co by si po přečtení 34 stran NDS 2026 myslel někdejší ministr zahraniční Německa Sigmar Gabriel, který jednou pronesl, že by bylo dobré dohodnout se, zda právo má sílu, nebo síla právo, protože tyto dva přístupy se navzájem vylučují.

Jak vidíme, současný americký prezident a jeho administrativa vsadili na sílu, ale v historii to nebylo poprvé a nebude tomu ani naposledy.

Vstoupit do diskuse

Lékárna

Obnovení míru pomocí síly. Koho probudí Trumpova obranná strategie?

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Vítězný návrat po dvou letech. Martincová prošla v Ostravě prvním kolem

Tereza Martincová se povzbuzuje v zápase prvního kola na turnaji v Ostravě.

Obrazem

OBRAZEM: Skvělý Alcaraz! Poprvé ovládl Australian Open a ve 22 letech završil kariérní Grand Slam

Carlos Alcaraz (na snímku) se zapsal zlatým písmem do tenisových dějin. Ve 22...

Pokud USA zaútočí, bude to znamenat regionální konflikt, pohrozil Chameneí

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu....

Vlajka starší než stát. Prezident přivezl z Říma nejstarší československý prapor

Vojenský historický ústav přebral od prezidentské kanceláře tzv. Štefánikův...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

V Turecku sjel v mlze autobus z dálnice a převrátil se. Zemřelo nejméně 9 lidí

V jihoturecké provincii Antalya v neděli havaroval osobní autobus, který sjel...

Rusko masivně zpřísní dohled nad cizinci, každému přiřadí „úroveň důvěry“

Bezpečnostní kamera umístěná na vrcholu jedné z kremelských věží v centru...

City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.

Komentář

Odstartuje střet motorkáře s Motoristy malou revoluci? Pokud ano, čeká nás divoká jízda

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Zčernalé nosy, oteklé obličeje. Čínská vláda brojí proti podvodným klinikám

Číňané propadli plastickým operacím. Mnohé se však tragicky nepovedou i proto,...

Doporučujeme

Češi ve službách KGB. Nelegální agenty využívají ruské tajné služby dodnes

Premium
Češi ve službách KGB. Nelegální agenty využívají ruské tajné služby dodnes.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.