Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko sleduje širší zájem veřejnosti

Národní parky přitom nejsou jenom místy s nejméně porušenou přírodou dostatečně rozsáhlou k tomu, aby se o sebe postarala sama: aby se v ní mohly rozvinout plošně rozsáhlé procesy, které její podobu mění a ukazují nám tak, kudy se vývoj přírody sám od sebe posouvá.

Ti, kteří si chtějí utrhnout větší díl

Místa našeho národního přírodního bohatství jsou totiž zároveň v přepočtu na jejich obyvatele nejbohatšími částmi Česka. Mezi desítkou nejbohatších obcí v České republice patří tři do Národního parku Šumava, je tam ale i krkonošská Pec pod Sněžkou a Hřensko v Českém Švýcarsku. V národních parcích je jednoduše díky tomu, že přitahují návštěvníky i jejich peněženky, menší nezaměstnanost a i několikanásobně vyšší příjem na obyvatele. Na náklady spojené s rozvojem infrastruktury, chodníků, parkovišť, šetrného turismu či ochranou před světelným smogem v národních parcích navíc vláda pravidelně vyčleňuje stamiliony korun.

Obyvatelé obcí národních parků tak čerpají z několika přínosů zároveň: z krásné přírody ve svém okolí a finančně i z turismu. Aby přicházející lidé přírodu reálně neušlapali, je nastavena její ochrana. Ne jako nějaká libovůle. Ale jako nutný doplněk toho, aby se v přírodně nejcennějších místech Česka udržely hodnoty, za kterými se tam jezdí z celé republiky, a byl jimi tedy i udržitelně podpořený místní byznys.

S nadcházejícím vyhlášením Národního parku Křivoklátsko se už po několikáté vrací hlasy těch, kteří by si z celonárodně chráněných území rádi utrhli větší díl. Lesnicko-dřevařská komora vyzvala k zastavení vyhlašování národního parku a ANO i SPD nyní brání vzniku Národního parku Křivoklátsko v Poslanecké sněmovně.

Ve sněmovně se objevují i návrhy na výrazné oslabení ochrany v národních parcích. Je tomu tak vždy, když se národní parky dostanou do dolní parlamentní komory. Lidé, kteří opět vycítí možnost rozšířit své skiareály či půjčovny terénních čtyřkolek, zastříhají ušima a jdou se za sebe postavit. Proto Hnutí Duha spustilo výzvu Divočina na beton, kde lidé mohou národní parky podpořit.

Nezpochybnitelné hodnoty

Měnit cíle ochrany národních parků každých pár let nedává smysl. Přirozené procesy v komplexních ekosystémech potřebují století, aby se rozvinuly. Možná podobně jako demokracie - i ta je systémem, který nedává smysl měnit po pár letech, když se nám třeba zrovna nelíbí, co přináší. Dynamika systémů se ukazuje až po dlouhé době, kdy se mohou skutečně projevit. Nežádáme-li po několika letech národních nesnází s demokracií její opuštění, měli bychom se podobně přistupovat k našim národním parkům.

Vědci a výzkumníci vydali prohlášení, že přírodní hodnoty Křivoklátska jsou nezpochybnitelné. A podle sociologických výzkumů česká veřejnost dlouhodobě posilování ochrany přírody formou národních parků vyžaduje. Jakkoliv jsou tedy hlasy místních nepřeslechnutelné a jejich hlas obecně velmi podstatný, několik silných hlasů podporovaných vybranými politiky by nemělo zbořit to, co sleduje širší zájem veřejnosti. Zvlášť když žádný z argumentů představitelů obcí, které s vyhlášením národního parku nesouhlasí, neprokazuje tvrzení, že by tím byl nějak výrazně negativně ovlivněn život místních lidí. Ostatně i na Křivoklátsku se nyní podepisuje petice za jeho rozsáhlejší ochranu.

Autor je koordinátorem kampaně Divočina na beton Hnutí Duha