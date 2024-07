Zápas o tamní národní park běží už dlouho, ale v jádru se nemění. Ministrovi létalo nad hlavou letadlo s transparentem: Ne národní park Křivoklátsko!

MŽP vypořádalo připomínky, návrh národního parku chce do konce července předat vládě a na podzim by se dostal do sněmovny. Kdežto všech 27 obcí v regionu je proti. Znamená to, že kašlou na přírodu? To by byla demagogie.