S jeho ustanovením nesouhlasí odborníci ani většina místních samospráv. Komunálním politikům nejenže nestačí stomilionová úlitba ze strany státu. Stejně jako jejich voliče je totiž štve nařízení takzvaně shora, z Prahy.

V současné době lesy Křivoklátska přispívají do státního rozpočtu mnohamilionovými částkami i přesto, že se jedná o chráněnou krajinnou oblast. A i přesto (nebo možná právě proto), že se v oblasti lesnicky hospodaří, vytvořili místní lesníci svým šetrným hospodařením v průběhu staletí krajinu plnou chráněných živočichů a rostlin.

A proto má být nyní jejich práce po zásluze potrestána a možná i doslova zmařena, když správu nad tímto územím by měli převzít úředníci a ekologičtí aktivisté, aby tuto cennou část přírody „zachránili“ a monitorovali pro další generace. Záchrana přírody pro návštěvy dětí z paneláků může mít ale mnoho podob.

Jak známo, v nedávné době se i do české přírody začali vracet vlci. Co už ale možná každý neví, je to, jak péče o vlky a monitoring jejich výskytu vypadá.

Chyť vlka do želez

Prvním zaznamenaným výskytem vlka v Krkonošském národním parku byla vlčice, která poté, co zakousla několik domácích zvířat a psa u chaty Velveta, do této chaty vešla a přivolaným veterinářem byla uvnitř uspána. Později se zjistilo, že měla protilátky proti vzteklině, pravděpodobně z přeočkování. Fascinující!

Následně se rozjelo několik projektů placených z Evropské unie a ministerstva životního prostředí na ochranu a monitoring vlků s dotacemi v řádech desítek milionů korun. Většinu jich zastřešuje ekologický aktivista z Hnutí DUHA Miroslav Kutal, aktuálně pod hlavičkou Mendelovy univerzity.

Nyní tak pravidelně dochází k odchytu vlků za účelem jejich monitorování. K odchytu jsou na základě úřední výjimky používány jinak tzv. zakázané způsoby lovu, a to konkrétně nášlapné pasti na bázi smyčky a želez. Navzdory tomu, že výjimku povolující tyto způsoby lovu podle zákona o myslivosti udělit nelze. Tyto odchyty organizuje a zajišťuje pro KRNAP pan Kutal na základě speciálního povolení.

O jinak zakázaný způsob lovu se jedná z toho důvodu, že zvíře chycené do nášlapné pasti trpí. Zároveň je zřejmé, že se do ní běžně chytí i jiná zvěř než ta, pro kterou je určena. Nejednomu z obyvatel okolí národního parku skončil v železech jeden z členů rodiny – totiž pes.

Teoreticky má odchyt vlka vypadat takto: na vytipovaných stanovištích se umístí nášlapné pasti, poblíž nich potom návnada s pachem hárající feny. Dále by v místě mělo být funkční monitorovací zařízení, například fotopast, která by měla správce pasti informovat o případném lapení vlka. V praxi však v pastech nejvíce končí právě domácí psi. Když se vítězoslavně stane, že v oku uvízne vlk, nezřídka se z pasti doslova urve a s poraněnou nohou zaškrcenou ocelovým lankem uteče.

Takové zaškrcení nohy je pro zvíře velmi bolestivé, stresující a trýznivé. Ve většině případů začne v noze odumírat tkáň, přidá se infekce a zvíře se snaží poškozenou nohu odstranit tím, že si ji ukouše. Situace zpravidla vede k pomalému a trýznivému úmrtí zvířete, v lepším případě k trvalé ztrátě postižené končetiny.

Tolik tedy k té „ochraně“. Sama Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která patří pod ministerstvo životního prostředí a která takový odchyt povoluje, následně pokrytecky podává trestní oznámení na neznámého pachatele s tím, že si musí být vědoma, kdy a kde k těmto situacím dochází a že jsou prováděny pod její záštitou.

Třeba případ vlčice, která byla nalezena uhynulá s šesti nenarozenými vlčaty v děloze a kusem své vlastní tlapy i s jehličím v žaludku.

Budiž Křivoklátsko!

Vlky tak stíhá obdobný osud jako například slavíka modráčka, který v důsledku horlivého monitoringu hnízd a zaznamenávání a vážení vajec se ve své lokalitě dostal na samou hranici přežití.

Stejně tak motýl hnědásek osikový, kterému ochrana přírody v rámci dotovaného monitoringu psala čísla „na záda“ a v průběhu let prováděla různé pokusy s jeho přirozenými stanovišti, čímž byl vytlačen do jediné lokality obhospodařované soukromým vlastníkem, který se proti těmto pokusům vzepřel – a tím alespoň částečně populaci tohoto krásného motýla zachránil před „vychráněním“ ze strany takzvaných ochránců přírody.

Bohužel Křivoklátsku hrozí nyní v důsledku snah ministra Hladíka podobný osud. Je pravda, že koaliční vláda má Křivoklátsko v programovém prohlášení a sliby se mají plnit. Odmávnout na sílu vznik národního parku dá menší práci než nezvyšovat daně, optimalizovat národní rozpočet nebo pokosit byrokracii. Na to se ale nejspíš již zapomnělo.