Chcete platit daň za aroganci? Tak vyrazte na zamrzlá šumavská jezera

Mrzne, ledem se pokrývají i šumavská karová jezera, jediná toho typu u nás. Což láká lidi, aby na ně vyrazili, juchali a klouzali se po nich. Problém je, že jde o přísné přírodní rezervace. Že legálně se smí jít pouze k jezerům a blízkému okolí, jen po značených cestách, ale rozhodně ne do jezera či na jezero – ani v létě, ani v zimě.

Když nás budou zástupy…

Jak dá rozum a jak říkají sami ochránci přírody, jeden člověk na území rezervace škodu jistě nezpůsobí. Ale jsou-li těch lidí desítky naráz, už je to problém. Jejich pohyb, hluk i odpadky narušují prostředí, kvůli jehož uchování byla ona rezervace vyhlášena.

Proto se stanovují a vymáhají pravidla. Proto se udílejí pokuty. Na místě do 10 tisíc korun, ve správním řízení do 100 tisíc. Proto strážci přírody chodí na kontroly společně s policisty. Je to buzerace totalitního typu? Dost lidí to tak cítí. Ale to spíše ti, kteří neznají praxi z národních parků například v USA. Tam si zjednají respekt sami strážci, nepotřebují policii. Chtěli byste tak drsné strážce přírody u nás?

Je to pouze na Šumavě

To vše lze pochopit. Chápání se ale vymyká trend posledních let, na který teď opět upozornil Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava. Na řadu přestupků strážci přijdou ne v terénu, ale na sociálních sítích. Že jsou lidé, kteří partyzánsky pronikají do rezervací, se ví. Mnozí se chovají podle filmové hlášky „mlčí jako hrob, nezanechá stop“. Ale že tam někdo pronikne, vyfotí se na známém místě, snímek – důkaz proti sobě – vyvěsí na veřejné sociální síti a pak se diví, že má problémy, to už hlava nebere.

V roce 2022 se bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Sandra Schützová nechala vyfotit v oblasti Obřího dolu, v přísné rezervaci, kterou každý znalec Krkonoš identifikuje, snímek vystavila na webu a pak se divila, že na ni vyrukovali ochranáři. Je to Čertova rokle, tvrdili. Není to v Krkonoších, říkala lyžařka, je to prý „srdcové místo, které není dobré prozrazovat úplně každému“. Rozhodl by to soud? Těžko říci.

Jasnější to bylo u dámy, která v zimě pronikla na Chalupskou slať na Šumavě, až na ikonický ostrůvek s břízou, který zná každý. I ona se tam vyfotila, snímek pověsila na Instagram a pak se divila, že čelí správnímu řízení.

Teď může něco takového číhat na „fanoušky“ ledovcových jezer. Kdyby se jejich fotky ocitly na webu, také budou tvrdit, že „to bylo jinde“. Měli by smůlu. Karová jezera jsou u nás jen na Šumavě. Pokud tam někdo přes zákaz vstupu vyrazí, vyfotí se, snímky pověsí na web a pak se diví, lze říci, že je to arogantní blb. A že pokuta je v jeho případě daní za aroganci a blbost.