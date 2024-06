Národní svéráz. Konzumace alkoholu k naší společnosti patří, čísla ale ukazují, že se pije moc

Jenže jen co ho zveřejnil, už jsou tu politici, kteří to chtějí odložit či raději nic neměnit. Argumenty jsou známy. Alkohol je naše kulturní droga, pití tradice a náš svéráz. Kolik dobrých přátelství či manželství se zrodilo díky sklence, dvou či třech, kolik dětí bylo počato... Víno, pivo i třeba tuzemský rum k naší vlasti patří. Ostatně jedna vládní strana bojuje přímo proti jakémukoliv zdanění vína.

Ano, konzumace alkoholu k naší společnosti patří. Jenže čísla ukazují, že se pije moc. Zdražení toho nejlevnějšího alkoholu či reklamy na alkohol až v době, kdy děti spí, by nikoho nezabily. Pilo by se dál, jen méně. Neuškodí to ani svérázu národa. Jen nebude státem opilců podobným těm z filmu Svéráz národního lovu.