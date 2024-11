Potěmkinova vesnice jménem NF VŠE. Ovládají ji chapadla moci jednoho propagandisty

Ponechme stranou tísnivou atmosféru na fakultě nebo nucené odchody pedagogů a přidržme se údajů zveřejněných samotnou NF a VŠE. Vycházím z výročních zpráv, z nichž je zřejmé, že NF od nástupu docenta Miroslava Ševčíka do funkce děkana rok od roku upadá, přestože on ustavičně prohlašuje, že NF je nejlepší fakultou VŠE a druhou nejlepší ekonomickou fakultou v Česku.

Od roku 2016, od kdy jsou data k dispozici, vykazuje NF ze všech fakult nejnižší úspěšnost prezenčních studentů prvního ročníku bakalářského studia. Do roku 2023 byla průměrná neúspěšnost ostatních fakult VŠE 29 procent, zatímco u NF dosahovala necelých 48 procent.

Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v procentech) Rok Fakulta financí a účetnictví Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta podniko-hospodářská Fakulta informatiky a statistiky Fakulta managementu Národohospodářská fakulta 2023 32,2 31,2 34,6 26,9 30,2 42,7 2022 36,8 25,3 26,3 26,1 17,4 44,6 2021 29,3 19,6 18,2 44,9 17,0 37,0 2020 37,5 22,7 7,2 33,7 22,8 45,7 2019 32,7 25,9 24,3 38,4 24,2 48,6 2018 35,3 24,6 25,7 40,7 19,2 50,7 2017 33,2 47,8 30,8 43,8 40,7 59,2 2016 29,8 19,9 22,6 45,9 16,3 54,6 Průměr v jednotlivých letech (bez Národohospodářské fakulty) 29,03 % Průměr Národohospodářské fakulty v jednotlivých letech 47,88 %

Argument, se kterým přišlo vedení Národohospodářské fakulty, že studium na ní je náročnější než na ostatních fakultách VŠE, nemůže obstát, protože v prvním ročníku studia na VŠE absolvují studenti všech fakult obdobné předměty tvořící tzv. společný základ. Pravým důvodem nízké úspěšnosti studentů NF je však horší úroveň jejich studijních předpokladů, o čemž svědčí vývoj percentilové hranice, jejíž překonání je nezbytné pro přijetí na NF.

Jakub Kuneš, ekonom a absolvent NF VŠE a Právnické fakulty UK.

Zatímco v roce 2010 byla hranice pro přijetí stanovena na percentilu 80, v roce 2014 byla již 50 a o další tři roky později pouhých 40. To znamená, že zatímco v roce 2010 se na NF dostali pouze špičkoví uchazeči, jako je tomu dodnes například na Právnické fakultě UK, tak s ohledem na to, že SCIO testy lze opakovat v jednom roce až šestkrát, dostal se na NF v podstatě každý, kdo o to jen mírně projevil zájem. Nadto byla pro studenty navíc otevřena možnost přijetí bez přijímací zkoušky, například na základě studijního průměru, což v roce 2023 využila více než třetina studentů. Zatímco v roce 2010 byl do studia přijat každý pátý uchazeč, od roku 2017 přibližně každý druhý.

I přes rapidně se snižující hranici pro přijetí na NF se rovněž stále snižuje počet uchazečů o studium, což umocňuje veřejný projev nezájmu o studium na ni. Logicky se také snižuje podíl přihlášek na NF v porovnání s celkovým počtem přihlášek na VŠE. Pokles počtu přihlášek nelze uspokojivě zdůvodnit ani klesající populační křivkou 19letých, tedy ročníku, který je z hlediska přijímaných studentů do bakalářského studia klíčový. Zatímco počet narozených o 19 let dříve klesl od roku 2010 do roku 2023 o 24,5 procenta, počet přihlášek na NF klesl o 65,7 procenta. O poklesu zájmu o navazující magisterské studium na NF vypovídá ještě dramatičtější pokles ukazatelů!

To vše se odráží i na počtu studentů, kteří na NF aktivně studují. Zatímco v roce 2010 zde studovalo 15,3 procenta studentů prezenčního bakalářského studia VŠE a 12,6 procenta studentů magisterského studia na VŠE, tak v roce 2023 to bylo již jen 12,5 procenta studentů bakalářského a 6,8 procenta studentů navazujícího magisterského studia.

Ke změně trendu upadající NF je nutné zbavit vlivu docenta Ševčíka na ni, neboť chapadla jeho moci se již dávno zmocnila natolik početné skupiny jeho kolegů, že pohodlně stačí na to, aby prostřednictvím fakultní samosprávy dlouhodobě ovládala Akademický senát NF. Ten umožňuje propagandistovi Ševčíkovi a jeho blízkým ovládat celou fakultu a parazitovat na veřejných rozpočtových zdrojích a šířit bludy, zvrácenou ideologii, extrémismus a dezinformace na „nezávislé a nedotknutelné“ akademické půdě, kterou se vůči svým kritikům zaklínají.

Pokud NF nemá vnitřní sílu zbavit se Ševčíka, bude ji muset nahradit VŠE se svými odpovědnými orgány, Akademický senátem VŠE a rektorem. Neučiní-li tak, budeme nadále trpně přihlížet, jak jeden antisystémový jedinec systematicky ničí zavedenou instituci. Nebyl by bohužel prvním, komu by se to povedlo.

Autor je ekonom a absolvent NF VŠE a Právnické fakulty UK