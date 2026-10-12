Za nimi je ale třeba vidět i pestřejší realitu. Pokud jde o Senát, pak Fiala není autentickou novou tváří Našeho Česka, ale senátor přetažený od ODS. A druhý senátor Jan Holášek, kterého Kubovo hnutí stavělo a jenž obhajoval mandát, skončil potupně až pátý.
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A komunálním ziskům Našeho Česka sice dominovaly Budějovice a v menší míře třeba Tábor, Český Krumlov nebo Cheb, v dalších částech země ale uskupení, které má ambici promlouvat do celostátní politiky, moc nebodovalo nebo ani kandidáty nestavělo.
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Jistě, všechno má svůj čas, ale některým příznivcům Našeho Česka už se může po bezmála roce začít zvolna zdát, že se moc dlouho nic neděje a hnutí si jenom libuje v tom, jak ho mají lidé v jižních Čechách rádi. Proto: budíček!!!