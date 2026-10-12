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Rada pro Kubu: budíček! Jihočeská popularita na celostátní průlom nestačí

Miroslav Korecký
Glosa   16:30
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Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Lídr hnutí Naše Česko Martin Kuba gratuluje Tomáši Fialovi, který na...
Volební štáb strany Naše Česko slaví úspěch v Českých Budějovicích a senátora...
Volební štáby stran Naše Česko, ANO 2011 a Občané pro Budějovice. Na snímku...
Volební štáb strany Naše Česko slaví úspěch v Českých Budějovicích a senátora...
20 fotografií
Pro Naše Česko, ambiciózní hnutí bývalého úřadujícího šéfa ODS Martina Kuby, vypadalo sobotní sčítání hlasů docela hezky. Získat jednoho senátora, Tomáše Fialu, hned v prvním kole, a v Českých Budějovicích triumfovat skoro se 30 % a vymazat tam svou bývalou ODS ani ne s 8 %, toho si média nemohla nevšimnout a nedat to do výrazných titulků.

Za nimi je ale třeba vidět i pestřejší realitu. Pokud jde o Senát, pak Fiala není autentickou novou tváří Našeho Česka, ale senátor přetažený od ODS. A druhý senátor Jan Holášek, kterého Kubovo hnutí stavělo a jenž obhajoval mandát, skončil potupně až pátý.

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A komunálním ziskům Našeho Česka sice dominovaly Budějovice a v menší míře třeba Tábor, Český Krumlov nebo Cheb, v dalších částech země ale uskupení, které má ambici promlouvat do celostátní politiky, moc nebodovalo nebo ani kandidáty nestavělo.

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Jistě, všechno má svůj čas, ale některým příznivcům Našeho Česka už se může po bezmála roce začít zvolna zdát, že se moc dlouho nic neděje a hnutí si jenom libuje v tom, jak ho mají lidé v jižních Čechách rádi. Proto: budíček!!!

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Rada pro Kubu: budíček! Jihočeská popularita na celostátní průlom nestačí

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