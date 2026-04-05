Naše svoboda je přímo od Boha. On sám za ni zaplatil nejvyšší cenu

V těchto dnech si značná část křesťanů na celém světě připomíná událost, která podle nich byla odpovědí ze strany Boha na zlé skutky páchané lidmi. Zlý skutek křesťané nazývají termínem „hřích“. Je ale třeba připomenout, že zlým skutkem může být i faktický „neskutek“, tj. nečinnost tam, kde bylo zapotřebí konat. Příkladem budiž lhostejné míjení nemocného žebráka boháčem ve známém podobenství o boháči a Lazarovi z Lukášova evangelia.
A že toho zla není málo! Z nového století již uplynula celá čtvrtina a ta skutečně po této stránce nevypadá dobře.
|
Červená vajíčka a hluboko do kapsy. Rusové musí na Velikonocích šetřit
Neuplynula ani jeho první dekáda a přišla první rána – krize finančního systému světa způsobená zaslepenou lačností peněz. Hrozila krize a la třicátá léta minulého století. Zatáčku se nakonec díky aktivitě vlád podařilo vybrat, ale předchozí pohodu nad vývojem světa se obnovit nepodařilo. Ihned poté se na scéně objevil Islámský stát se svými ukrutnostmi, které ospravedlňoval citáty z Koránu.
Štafetu násilí, a navíc věrolomnosti, převzalo v roce 2014 Rusko uloupením Krymu. V roce 2016 přišla volba Donalda Trumpa americkým prezidentem, což nevěštilo nic dobrého nejen pro transatlantické vztahy, ale ani pro lidskou svobodu na celém světě. V roce 2020 udeřil neviditelný mikrosvět a vyvolal pandemii nevídanou od roku 1968, přičemž opatření zavedená v boji proti ní vyvolávala hospodářské a politické otřesy.
A sotva si svět vydechl po pandemii, zahájilo Rusko další loupežnou výpravu na Ukrajinu, kterou doprovází zvrácenou propagandou. V říjnu 2023 přišel útok Hamásu na Izrael, který byl děsivý jak svými zvěrstvy, tak i svou nesmyslností. Následující protiútok Izraele přinesl obyvatelům Gázy velké utrpení.
A v roce 2025 se Donald Trump vrátil k moci a naplňuje od té doby svými činy ty nejhorší obavy.
Protože Bůh chtěl...
Uvedená zla patří k těm, která celý svět samozřejmě vidí. Kromě nich se odehrálo a odehrává bezpočet dalších zlých skutků, které nejsou tak vidět: uvnitř států, obcí, rodin. Všechny mají jedno společné: jsou projevem lidské vůle (s možnou výjimkou pandemie).
Existence zla ve světě vždy před vyznavače Boha, který je podle nich Láska sama, stavěla otázku, proč Bůh to zlo dopouští.
|
Oslava zmrtvýchvstání Krista ve znamení boha války. Nejde jen o chybějící ropu
Jakou odpověď na tuto otázku poskytuje Bible? Tisíciletí zvažování slov Bible a snaha žít podle jejích návodů ke skutečně šťastnému životu nakonec poskytly tuto odpověď:
Svět a lidi stvořil Bůh nikoliv proto, že by je potřeboval nebo ho někdo jiný nebo něco jiného k tomu pobízelo, ale protože chtěl. Bůh je naprosto svobodný – nic nemusí. Již ve středověku se z tohoto důvodu pro Boží konání zavedl termín „čirý skutek“.
O stvoření člověka Bible informuje takto. „Bůh řekl: Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal.“
Svoboda není žádné „jako“
Měl-li se ale člověk Bohu podobat, pak mu musela být dána do vínku i schopnost jednat v nějaké míře svobodně, tj. jednat jinak, než k čemu ho vnitřní či vnější nátlak v daném okamžiku pobízí nebo nutí. Tím vnitřním tlakem míním únavu, nechuť, strach, lákavou představu dělat něco jiného, (zlo)zvyky atd. Tím vnějším míním názory, povzbuzování či výhrůžky od jiných lidí, popř. hrozivé okolní děje a nebezpečí.
|
Velikonoční nedělí ukončí půst. Křesťané si připomínají zmrtvýchvstání Krista
Jak se to ale má s Boží vůlí a lidskou svobodou? Může člověk jednat i proti ní? Bible informuje zcela jednoznačně: ano, může! Člověk skutečně může dělat pravý opak toho, co od něj chce Boží vůle. Jeho svoboda není žádné „jako“, ale je skutečná!
Bible však ukazuje, že takový krok má důsledky – a to důsledky fatální. Je nejen zdrojem všeho zla ve světě, ale vede i k odloučení od Boha. Mezi člověkem a Bohem vznikne zeď, kterou člověk nemá možnost zbořit. Činy člověka mají vlivem jeho svobody skutečný dopad na podobu světa a člověk nemá moc důsledky svých činů zrušit.
... a pak prorazil všechny zdi
Pokud by se nestalo to, co si křesťané připomínají v tyto velikonoční dny, pak bychom museli učinit neúprosný závěr, že lidská svoboda, která učinila z člověka bytost podobnou Bohu, je zároveň zdrojem jeho odloučení od něj.
Bůh se však rozhodl, že tomu tak nebude. Rozhodl se všechny ty zdi, které lidé svými skutky vystavěli a stavějí mezi ním a sebou, prorazit, a tak jim umožnit se k němu vrátit. Učinil to ale zcela jinak, než jak bychom si to představovali.
K odstranění těch zdí nevyužil svou všemohoucnost a nesmetl je nějakým úderem shůry ze svého nad-světského trůnu, ale sám se stal člověkem, který dobrovolně svojí smrtí – kterou si připomínáme na Velký pátek – odešel za všechny ty zdi k zadní mezi, kam až se člověk může od Boha vzdálit. Křesťané to vyjadřují slovy, že na sebe vzal hříchy všech lidí od počátku až do konce našeho světa.
A z tohoto stavu nekonečné odloučenosti od Boha svým vzkříšením všechny zdi prorazil – a otevřel tak všem lidem cestu zpět k Bohu, pokud svých zlých činů litují. Naše svoboda nemusí už proto být zdrojem obav.
Tuto událost si křesťané připomínají na Velikonoční neděli.
Autor je bývalý ministr a zakladatel ODA.