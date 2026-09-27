Prodávat i kupovat hrníčky se strůjci nacismu, genocidy i druhé světové války může jen člověk narušený, někdo by řekl úchyl, zněl většinový názor. Majitel Našeho vojska Emerich Drtina byl souzen. Obvodní soud pro Prahu 5 mu dal tři roky s podmínkou na pět let plus peněžitý trest. Ale pražský městský soud ten verdikt zrušil, neboť prý nešlo o trestný čin, a věc předal k přestupkovému řízení.
Jenže pozor. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová s tím nesouhlasila, podala dovolání a teď jí Nejvyšší soud vyhověl. „Kauza Naše vojsko“ se znovu otevírá. Informuje o tom web Seznam Zprávy v článku s titulkem „Naše vojsko dál prodává předměty s diktátory, kauza míří znovu k soudu“.
A tady to začíná být zajímavé, ba rajcovní.
Jasná pravidla prý určí až judikáty
Kauza se znovu otevírá, jenže v mezidobí, od 1. 1. 2026, začala platit novela trestního zákona. A ta klade na roveň podporu nacismu i komunismu. Co to bude znamenat v praxi? Právě to se teď uvidí.
Z hlediska zákonodárců i novely trestního zákona je propagace nacismu i komunismu totéž. Ale musí to být totéž při nabídce hrnečků? Platí na hrneček s Hitlerem stejná přísnost jako na hrneček s Husákem? To není úplně snadná otázka, že.
Přesná pravidla stanovena nejsou. Už loni, když se novela trestního zákona chystala, i letos v lednu, když začala platit, jsme o tom psali. A to v duchu, že 37 let po pádu komunismu to připomíná přípravy na minulou válku.
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Vyhrajeme minulou válku? Propagace komunismu se stává trestnou 36 let po jeho pádu
Právně vzdělaní lidé tehdy říkali, že jasná pravidla se budou vytvářet až skrze judikáty soudů. Tudíž můžeme očekávat, že když se „kauza Naše vojsko“ znovu otevírá, je k tomu vyjasnění pravidel nakročeno.
Bude se trestat i za Dubčeka a Gorbačova?
Že je trestné nabízet a prodávat hrníčky s Hitlerem či Heydrichem, ví či aspoň tuší asi každý. I libertariáni by mohli uznat, že tady nejsme v Americe, ale v regionu, kde „se to stalo“, takže svoboda projevu není úplně bezbřehá. Že ještě žijí lidé s vytetovanými čísly z koncentráků, kteří prodej hrníčků s Hitlerem cítí jako myšlenkový návrat čehosi hrozivého.
Ale co tváře z komunistického panteonu? Patří Stalin, Gottwald i Husák do jednoho pytle trestání? To už je nuancovanější téma. Dovídáme se, že web Naše vojsko stále nabízí hrneček a tričko s Husákem, hrneček s Gottwaldem či Brežněvem i předměty s historickými diktátory.
To opravdu není úplně jako Hitler a Heydrich. Dejme tomu, že Stalina můžeme ocejchovat gulagem, Gottwalda stalinskými procesy, ale co Husák? Vždyť on sám po stalinském procesu seděl léta ve vězení. Jen díky tomu, že nepřistoupil na scénář těch procesů a nepřiznal vinu, jinak by zamířil přímo na šibenici.
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Trestat propagaci komunismu? Spíše je to příprava na minulou válku
Kdybychom chtěli být svazácky (jakobínsky, wokovsky) důslední, soudy by musely vytěsnit nuance. Musely by trestat i propagaci Františka Kriegela. V srpnu 1968 byl sice Kriegel jediný z delegace unesené do Moskvy, kdo odmítl podepsat ostudný „Moskevský protokol“, jediný, kdo si uchoval status hrdiny. Ale v únoru 1948 seděl ve štábu Lidových milicí a komunistické straně zajišťoval hladké předání moci.
Nebo „tvář pražského jara“ Alexander Dubček. Zůstává symbolem reformního komunismu, po sovětské invazi byl na dvacet let „zrušen“, jak se říká dnes, ale marná sláva. Byl věřícím komunistou, podobně jako Gorbačov.
Má se stíhat a soudit i jejich propagace? Má se zavírat za hrnečky s Kriegelem, Dubčekem či Gorbačovem? K tomu nabádá svazácký (jakobínský, wokovský) pohled, bazírující na tom, že podpora komunismu je stejně zločinná jako podpora nacismu.
Jenže v praxi je to nesmysl. Musí to vidět i cítit každý zákonodárce a každý soudce. Lepší je polevit ve svazácké přísnosti a připustit, že hrnečky s Husákem či Brežněvem se nekupují jen z touhy po obnově drsného komunismu, ale i z prosté blbosti.
Horší je tričko Smrt Spartě!
Anebo „historičtí diktátoři“. Libyjský Muammar Kaddáfí byl cvok, chtěl spojit třetí svět pod zelenou vlajkou islámu, pěstoval harém i stádo velbloudů, ale s komunismem nic společného neměl (se sférou vlivu Moskvy ano). Máme stíhat za trička s Kaddáfím kvůli „propagaci komunismu“ v zemi, kde 37 let po revoluci jsou prezident, premiér, ministr obrany a ministr vnitra bývalými členy KSČ?
Nebo Mao Ce-tung, vůdce čínských komunistů, leč odpůrce Moskvy. Kdo zná Ivana Jirouse a jeho Zprávu o třetím českém hudebním obrození, ví, že ji – zcela provokativně – uvedl citátem Maa. Ano, šel vícekrát do vězení, ale ne za „propagaci maoismu“. To bylo jasné i Husákově justici. Proč by to nemělo být jasné té dnešní?
I proto jsme už loni i letos psali, že trestní novela o „propagaci komunismu“ působí jako příprava na minulou válku. Jako aktuálnější, hnusnější i nebezpečnější než hrníček s Husákem působí trička s nápisem Smrt Spartě!, která nabízí neoficiální web fanoušků Slavie.