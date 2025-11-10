Našli Hitlerovu matku. Je zase těhotná

Starostou New Yorku byla zvolena hvězda Demokratické strany, ugandský rodák, muslim, socialista, propalestinský aktivista, podporovatel LGBTQ+ ideologie, bojovník proti bílé nadřazenosti Zohran Kwame Mamdani (34), který v roce 2016 ještě nemohl volit, protože nebyl občanem USA.
Triumf demokratů v reakci na Trumpa je přirozený. Jenže na vzestupu je i socialismus a antisemitismus
Jeho prostřední jméno mu rodiče (otec na Kolumbijské univerzitě přednáší o kolonialismu) dali po Kwame Nkrumahovi (1909–1972), ghanskému diktátorovi, držiteli Leninovy ceny míru. Mamdani chodil na demonstrace hnutí Black Lives Matter a před Bílým domem držel hladovku za Gazu v době, kdy v něm bydlel jeho nynější spolustraník Joe Biden.
„Jsem strašně hrdý na to, že jsem Newyorčan. Americký sen žije dál,“ gratuloval vítězi voleb Alex Soros, syn známého miliardáře. Izraelské politiky Mamdaniho triumf šokoval, označili ho za příznivce Hamásu a nepřítele Izraele. Ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir řekl, že v New Yorku zvítězil antisemitismus nad zdravým rozumem.
Pařížský koncert Izraelské filharmonie skončil nevídaným incidentem. Aktivisté ve vyprodané síni Philharmonie de Paris zapálili červené dýmovnice i pár sedadel a skandovali protiizraelská hesla.
Maďarský dirigent a klavírní virtuos András Schiff nehledě na hustý kouř, výkřiky lůzy a obrovský chaos nepřestal dirigovat a Beethovenův 5. klavírní koncert dokončil. Policie aktivisty vyvedla, výkon muzikantů obecenstvo ocenilo ovacemi vestoje.
Tulipány a dvojí metr
V Amsterdamu levicová starostka Femke Halsemová podpořila vedení koncertní síně Concertgebouw, které odmítlo vystoupení vrchního kantora izraelské armády Shai Abramsona při příležitosti svátku Chanuka. Organizátoři koncert zrušili, když zjistili, že na něm má podplukovník izraelské armády vystoupit. Židé v Nizozemsku jsou rozhořčeni. Ministr pro diasporu Amichai Chikli starostku obvinil, že její město ustupuje extremismu a normalizuje rostoucí antisemitismus v Evropě. Halsemová kritiku odmítla, ale uznala, že strach Židů v Amsterdamu je reálný a označila situaci za vážnou. Když se ale do stejné situace dostal v Nizozemsku žijící francouzský rapper Boef (občanským jménem Sofiane Youssef Samir Boussaadia) kvůli písni Death to the IDF (Smrt izraelské armádě), starostka horlivě bojovala proti zrušení koncertu.
Chtěl jsem psát i o tom, jak jordánská královna Ranija, narozená v Kuvajtu palestinským rodičům, při zahájení summitu mladých lídrů ze 190 zemí One Young World v Mnichově přirovnala Izrael k nacistickému Německu; jak se propalestinští aktivisté pokusili v Berlíně obsadit hlavní studio veřejnoprávní televize ZDF; jak se na Robloxu, americké multiplayerové bezplatné online platformě, kde měsíčně hraje 380 milionů většinou dětí, podle studie Global Network on Extremism and Technology mohutně šíří nacistická a džihádistická propaganda.
Znáte vtip o jedné dobré a jedné špatné zprávě? Dobrá je, že našli Leninovu matku, špatná, že je zase těhotná. Jenže když vidíme, co se děje v USA a v západní části EU, kde se progresivní levice spojuje s krajní pravicí, je pravděpodobné, že kromě Leninovy matky našli i Hitlerovu. A také čeká dítě.