Nasralláh, terorista, po jehož smrti zaútočil Izrael na Libanon

Přitom v Libanonu Hizballáh představuje sílu, která si tu vytvořila stát v státě. Má silnější ozbrojené složky než libanonská armáda a Nasralláh byl jejich představitelem.

Nasralláh byl v Libanonu milován i nenáviděn. V šíitských oblastech visely jeho portréty a pro některé lidi byl téměř na úrovni svatého. Lidé po zprávách o jeho smrti plakali. Přitom ačkoliv byl klerik a svůj původ odvozoval od proroka Mohameda, v šíitském islámu nebyl zdaleka na vrcholu církevní „hierarchie“. Byl „pouhý“ hodžatolislám, tedy pod „hodností“ ajatolláha a velmi daleko od vrcholu, kterým je mardža, „vzor hodný napodobování“, dávající rady, jak žít.

Jenže nízký teologický status není v politickém islámu, respektive v politickém islámu íránského systému Velájat-e Fakíh, který Nasralláh obdivoval, překážkou. Tam jde totiž o moderní mix náboženství, politiky a služeb společnosti. Mnohem důležitější než teologické vzdělání tak bylo, že Nasralláh byl charismatickým vůdcem a politikem, který měl navíc velkou zásluhu na tom, že Hizballáh nebyl jen další libanonskou sektářskou politickou stranou či ozbrojenou milicí, ale byl pro souvěrce a podporovatel i poskytovatelem sociálních a dalších služeb, od zdravotní péče po bankovnictví.

Kromě toho Hizballáh část Libanonců, včetně některých křesťanů, pokládala za garanta libanonské nezávislosti a obránce před izraelským vměšováním. Tuto pověst si získal tím, že vyhnal Izraelce z jižního Libanonu, který izraelská armáda fakticky okupovala od roku 1982 až do konce minulého století.

Cíl – zničení Izraele

Zároveň byl ovšem Nasralláh i nenáviděn a jeho odpůrci v některých libanonských městech rozdávali sladkosti, mimochodem stejně jako na některých místech v Izraeli, a tím oslavovali jeho smrt. U Izraelců je to pochopitelné. Vždyť Nasralláhův Hizballáh měl a dosud má jako jeden ze svých hlavních cílů zničení Izraele. Všemi prostředky, stejně tak jako chtěl všemi prostředky oslabit Hizballáh vliv Západu na Blízkém východě či alespoň v Izraeli.

Hizballáh (a jeho předchůdce Organizace islámského džihádu) zavedl do praxe sebevražedné bombové útoky a to nakonec v docela velkém měřítku. Pak se u něj inspirovali další teroristé, už nejen šíité. Je to paradox, protože v islámu vlastně je sebevražda zakázaná a zvláště neslučitelná byla s dlouhodobou šíitskou věroukou.

Hizballáh ale nemají také rádi ti, kteří si myslí, že libanonský stát by měl existovat jako nezávislá entita, ne žít ve stínu Hizballáhu. Hizballáh, i když se prohlašuje občas za ochránce Libanonu, jím není. Například v roce 2008. kdy Libanonský parlament odhlasoval, že je třeba ukončit činnost soukromé komunikační sítě Hizballáhu, ozbrojenci hnutí obsadili část hlavního města a zapálili některé budovy některých médií a bojovali s armádou. A protože Hizballáh má mnohem silnější ozbrojené síly, než je libanonská armáda, parlament musel své rozhodnutí odvolat.

Již dříve, v roce 2005, se Hizballáh podílel na vraždě libanonského premiéra Rafíka Harírího a Nasralláh osobně varoval Libanonce před spoluprací s tribunálem, který měl tuto vraždu vyšetřit. Harírí chtěl tehdy oslabit vliv Sýrie a její tajné služby v Libanonu.

Prodloužená ruka Íránu

Hizballáh je totiž, kromě toho, že je spojencem či spíše prodlouženou rukou Íránu, také spojencem syrského režimu vládnoucího klanu Asadů. Hizballáh se zapojil do syrské občanské války na straně syrské vlády a pomohl jí svými lidmi v kritické situaci, kdy už jí docházely lidské síly. Bojovníci Hizballáhu tak získaly bojové zkušenosti a hnutí také těžší zbraně, i když je stále nejasné jaké a kolik.

Nicméně Arabové, tedy zejména většinoví sunnité, to berou jako dýku do zad arabskému jaru a podporu syrského diktátora. Někteří komentátoři ale stále spekulují, jak moc rád k něčemu takovému Nasralláh přistoupil. Podle některých k tomu Nasralláha dovedl až silný tlak Íránu a také hrozba ukončení syrské podpory. Nasralláh byl totiž mimo jiné obratný politik, který se snažil využít všech příležitostí a spojenců pro realizaci svých cílů, což bylo zničení či alespoň oslabení Izraele, eliminace západního vlivu na Blízkém východě a vytvoření státu íránského typu v Libanonu.

Zároveň to zřejmě zcela vážně myslel s arabskou solidaritou, což ho přivádělo občas do určitého střetu s jeho íránskými chlebodárci, a byl vlastně na šíitského teologa podporujícího islamistický politický režim docela tolerantní. Sice si přál vládu politického islámu, ale neprosazoval striktní pravidla ženského odívání, která platí v Íránu. Byl to prý důsledek toho, že žil v kosmopolitním Libanonu a nechtěl šíity izolovat od dalších vrstev libanonské společnosti. Ostatně, Nasralláh byl také vždy zdvořilý, upravený a současně velmi krutý. Byl to on, kdo schvaloval sebevražedné atentáty a útoky na civilní cíle.

Nicméně i když podporoval palestinský Hamás v jeho útocích proti Izraeli a zastával se Palestinců v Gaze, nevrhal se bezhlavě do útoků na Izrael. Ano, ostřeloval židovský stát raketami, ale rozhodně ne v takové míře, v jaké toho byl Hizballáh teoreticky schopen.

Nasralláh se totiž zřejmě poučil z války s Izraelem v roce 2006, kterou vyvolal svým rozkazem unést na hranicích izraelské vojáky. Válka mu sice přinesla popularitu na káhirské či damašské ulici, ale izraelské nálety poničily značnou část Libanonu, lidé z toho obviňovali Hizballáh a Nasralláh, který se bál, že to oslabí jeho mocenskou bázi v Libanonu, dokonce prohlásil, že kdyby věděl, co se stane, tak by válku nevyprovokoval.

Tvář Hizballáhu

Život Nasralláha byl spojen s Hizballáhem a Nasralláh byl pro mnoho lidí libanonský Hizballáh. Nasralláh se narodil jako nejstarší z devíti dětí do šíitské rodiny v Libanonu a studoval teologii v libanonském údolí Bikáa, v Iráku a nakonec v íránském Qomu, kde se zblízka seznámil s íránským teokratickým systémem. Do Iráku se dostal po té, co jeho rodina uprchla před libanonskou občanskou válkou a z Iráku prý pak musel utéct, protože měl v patách tajnou policii iráckého diktátora Saddáma Husajna.

Mezitím byl ovšem několikrát v Libanonu a definitivně se tam vrátil v roce 1991, přidal se k Hizballáhu, a o rok později se stal jeho generálním tajemníkem poté, co byl jeho předchůdce v této funkci zavražděn. Stal se postupně tváří Hizballáhu a tvůrcem jeho politiky, samozřejmě v mezích, v jakých mu to dovolili jeho protektoři, Írán a v menší míře Sýrie.

Dokázal vybudovat z Hizballáhu obří dobře vyzbrojenou sílu i stát ve státě. Jenže nedávné útoky Izraele, výbuchy pagerů a rádií, dokázaly zřejmě z velké části paralyzovat činnost Hizballáhu. A útok na jeho vedení a zabití samotného Nasralláha zřejmě tuto paralýzu vydatně posílily.

Po Nasralláhově smrti totiž nepřišla žádná spektakulární odveta, žádná velká salva raket směrem na Izrael. Izrael to zřejmě vyhodnotil tak, že má velkou šanci zasáhnout v Libanonu a prostřednictvím pozemní operace uštědřit Hizballáhu, který vytrvale a po léta terorizoval Izrael, další pořádnou ránu.