Chtělo by se říct nepolitická, ale to není pravda: nejde zde o politiku ve smyslu „politics“, ale „policy“ už ano. Do politiky posilování obranyschopnosti státu spadá nejen rozvoj a růst ozbrojených sil, odolnost společnosti a systémů veřejné a státní správy, ale také rozvoj průmyslové základny, ekonomická síla a inteligentně pojatá konkurenceschopnost.
A není od věci zopakovat, že tady se nám ta politika odvíjí lépe. Pravděpodobně i proto, že jejím hlavním aktérem není stát.
Silně zjednodušeno, pozorujeme výraznou proměnu paradigmatu pro český průmysl, a přináší ji právě sektor obranných a bezpečnostních technologií. Na rozdíl od jiných výrobních odvětví, jež dominovala české ekonomice v uplynulých třech dekádách, a na prvním místě to byl obří dodavatelský ekosystém pro evropské automobilky, koncentruje obranný průmysl v domácí ekonomice i ty fáze produkce, které vytvářejí nejvyšší přidanou hodnotu: výzkum a vývoj, design, marketing a obchod, servis, údržbu a modernizace.
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Opakem byly tzv. montovny, kde zahraniční centrály obstaraly vše s vysokou přidanou hodnotou, a v Česku se často prováděla pouze samotná fyzická výroba, kde přidaná hodnota je – ať se nám to líbí nebo ne – prostě výrazně nižší.
Propastně odlišný modus operandi
Právě v uplynulých měsících se po naší zemi, ale zjevně i mezi sourozenci v Německu, vedla řada diskusí o tom, jak stále více volné kapacity v uvadajícím automobilním průmyslu zatáhnout do rostoucího průmyslu obranného. Naštěstí se rychle ukazuje, že modus operandi obou odvětví je propastně odlišný.
Automobilky a jejich dodavatelé jedou na pásu, kde člověk či robot dělá pár operací, rychle, přesně a efektivně. Výroba tanků, letadel, radarů, houfnic, rušičů a raket se děje pomalu a po jednotkách v manufakturách, kde na jednom systému pracují najednou i postupně desítky specialistů se stovkami operací a tisíci položkami součástek ve skladu. Manažeři z automotive by se zbláznili, kdyby tyhle „hodináře“ a jejich hračky viděli na živo.
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Tudy cesta asi nepovede. Velká renesance českého obranného průmyslu, na které by se dnes rád kdekdo svezl, je možná hlavně proto, že dlouhá jalová desetiletí přežili výrazní hráči, kterým je typicky Czechoslovak Group. Když se změnily vnější podmínky a různé státy nejen v Evropě a širém okolí začaly zbrojit, existovaly tak kapacity pro rozvoj a expanzi.
Ve skutečnosti se nadále jedná o vysoce konkurenční prostředí. To, že schází výrobní kapacity, rozhodně neznamená, že zakázky získá každý, kdo je schopen něco vyrobit. Své o tom vědí menší firmy, které do obranného, leteckého a kosmického průmyslu chtějí nasměrovat aspoň část svých schopností. Uspěje jen málokdo – válka neválka. A větší šanci mají zase ti, kteří projdou nemilosrdnou selekcí ze strany těch velkých, kteří integrují.
Východní přísliby
Dobrou zprávou pro český průmysl tak nebude dlouhý proces, na jehož konci Armáda ČR snad nakoupí pár desítek samohybných minometů nebo kolových bojových vozidel. Mnohem větší příležitost do průmyslových zón na okraji českých luhů a hájů přinášejí exportní úspěchy na asijských trzích, jako když CSG se svými tureckými partnery dokázala vstoupit na trh vrstvené protivzdušné obrany.
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Příležitosti se postupně vyskytují i na dosud téměř nedostupném polském trhu. Dávno pryč jsou časy, kdy Polsko ve velkém pořídilo československé houfnice DANA. Přesto se největší české zbrojní firmě povedlo navázat spolupráci jak při výrobě motorů do těžkých nákladních aut, tak dodat technologii pro výrobu dělostřelecké munice.
Kouzelné slůvko „integrace“ tedy stále označuje hlavní cestu k úspěchu pro český průmysl – dnes už ale dávno nejen ve vstupu na širý trh EU, nýbrž v pronikání do speciálních nik, výklenků s výraznou specializací, když se podaří přesvědčit velkého hráče, který už to ve světě zná a nabízí technologicky vyspělé a pokročilé systémy, nejen konvenční „železo“ pro pozemní síly.
Možná tomu nakonec nepřímo pomůže i obnova spolupráce v rámci Visegrádu, spolupráce s Tureckem a investice v USA. Kdo by se toho v srdci Evropy nadál.