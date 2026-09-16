O tomto víkendu se sejdou desítky tisíc lidí na Dnech NATO v Ostravě, kde letadla, vojáci a technika spojeneckých zemí předvedou mimořádné schopnosti Aliance. Již více než 75 let NATO zajišťuje mír a prosperitu v transatlantickém společenství.
Jeho základní příslib je prostý, ale zároveň velmi silný: útok proti jednomu spojenci je útokem proti všem. Tento závazek transformoval bezpečnost Evropy a po desetiletí činí svět bezpečnějším a mírumilovnějším. Stručně řečeno, NATO je jedním z největších úspěchů kolektivní bezpečnosti v historii.
Procento v tabulce neubrání vzdušný prostor NATO, ale systémy protivzdušné obrany ano.
Úspěch NATO není automatický. Kolektivní obrana funguje tehdy, když má slovo „kolektivní“ skutečný význam. Donald Trump v Haagu i v Ankaře jasně uvedl, že USA jsou odhodlány plnit své závazky vůči NATO, nicméně Kanada a evropští spojenci musejí udělat více pro vybudování „NATO 3.0“, a to tím, že převezmou hlavní odpovědnost za konvenční obranu Evropy.
Každý spojenec těží z bezpečnostních záruk NATO, od USA přes Česko po další země. Každý má i odpovědnost smysluplně přispívat ke kolektivní obraně NATO. Tedy že každý spojenec musí udržovat bojeschopné ozbrojené síly, investovat do moderní techniky, posilovat odolnost a zajistit, aby NATO mělo personál, munici, protivzdušnou obranu, logistickou podporu a další schopnosti nezbytné k odstrašení agrese.
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Kolektivní obrana však nefunguje, pokud spojenci budují své armády ve vakuu, izolovaně. Kolektivní obrana je založena na tom, že každá země přináší do Aliance konkrétní schopnosti. Každý spojenec má svou úlohu a bezpečnost všech členů závisí na tom, že tento spojenec dodrží slib a svou úlohu splní. Řečeno bez obalu, USA i všichni další členové Aliance se spoléhají na to, že Česko splní závazek tím, že zvýší výdaje na obranu a poskytne Alianci konkrétní schopnosti.
Po dobu 12 let se debata o sdílení břemene soustředila na dobře známé číslo: 2 % HDP. Tento cíl, stanovený v roce 2014, pomohl zvrátit po desetiletí klesající obranné rozpočty a zaměřil pozornost veřejnosti na potřebu větších investic.
Bezpečnostní prostředí se však od roku 2014 dramaticky změnilo, zejména v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, konfliktu, který probíhá v bezprostředním sousedství Česka. V tomto kontextu již 2 % HDP na obranu nestačí k řešení dalšího geopolitického vývoje. Všichni spojenci NATO to uznali na summitu v Haagu v roce 2025, kde se zavázali do roku 2035 každoročně investovat 5 % HDP do obrany a požadavků souvisejících s obranou. Nejméně 3,5 % bude určeno na základní vojenské požadavky, zatímco až dalších 1,5 % posílí oblasti jako kritická infrastruktura, kybernetická bezpečnost, civilní připravenost, inovace a obranný průmysl.
Předpokládá se, že Kanada a evropští spojenci budou společně již do konce roku 2026 vydávat něco přes 2,5 % HDP, přičemž mnozí z nich mají věrohodné plány na dosažení 3,5 % na základní vojenské požadavky. Aliance si nemůže dovolit, aby při historickém úsilí o zajištění připravenosti NATO zaostal byť jen jediný spojenec.
Závazek dosáhnout 5 % není svévolným účetním cvičením. Pět procent zajistí schopnosti, které Česku umožní chránit sebe a své občany v nejistém a stále nebezpečnějším světě. Procento v tabulce neubrání vzdušný prostor NATO. Systémy protivzdušné a protiraketové obrany ano. Rozpočtový cíl agresora neodradí. Silné, dobře vybavené a rychle nasaditelné síly ano. Přísliby výdajů nedoplní zásoby munice, nezavedou do výzbroje moderní letouny, nenaberou a nevycvičí novou generaci bojovníků, ani neochrání kritickou infrastrukturu před kybernetickým útokem. To dokážou trvalé investice do skutečných vojenských schopností.
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Proto zvýšené výdaje na obranu nejsou penězi odkloněnými od veřejného zájmu; jsou investicí do bezpečnosti a stability, na nichž veřejný zájem závisí a umožňují naplňovat všechny ostatní národní priority.
Domácí prosperita vyžaduje zaručenou stabilitu a bezpečnost. Firmy investují, když věří, že jejich továrny, zaměstnanci a dodavatelské řetězce jsou v bezpečí. Vlády mohou investovat do vzdělávání, infrastruktury, zdravotnictví a hospodářského rozvoje, neboť jejich země jsou bezpečné.
Česká republika z toho těží přímo, protože obranný průmysl významně přispívá k národní ekonomice. Za tři roky, od roku 2021 do 2024, vzrostl obranný průmysl o více než 500 % a přispěl české ekonomice více než 15 miliardami korun. Výdaje na obranu napříč NATO pomáhají začleňovat český průmysl do globálních struktur a přinášejí přímo českým firmám a univerzitám projekty v oblasti technologicky vyspělé výroby, výzkumu a vývoje a také dlouhodobé zapojení průmyslu.
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Kdy funguje odstrašení agresora
Prosperita, z níž se dnes Evropané těší, nevznikla nezávisle na bezpečnosti, kterou poskytlo NATO. Rostla proto, že tato bezpečnost existovala. A skutečně důvěryhodná obrana snižuje pravděpodobnost, že ji vůbec někdy budeme muset použít, což znamená, že investice nyní ušetří mimořádné náklady v budoucnu.
Odstrašení funguje, když potenciální agresor ví, že útok by neuspěl a že jeho náklady by byly nepřijatelné. Dosažení takového odstrašení vyžaduje viditelné vojenské schopnosti, politické odhodlání a Alianci, jejíž členové prokázali, že jsou připraveni investovat do vlastní obrany. Letadla, která budou během Dnů NATO létat nad Ostravou, udělají dojem, ale důležité je, co představují: státy sdružující své schopnosti, aby každý z nich byl bezpečnější, než by byl sám.
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NATO zajišťuje mimořádnou bezpečnost již po celé generace. Zachování tohoto úspěchu vyžaduje, aby každý spojenec nesl svůj spravedlivý díl odpovědnosti. Ve stále nebezpečnějším světě nejsou investice do naší společné obrany břemenem uvaleným na občany, ale naopak zásadní investicí uskutečněnou v jejich prospěch.
Autor je velvyslanec USA v České republice.