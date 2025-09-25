Ruská provokace a moderní sex. Jak posílit východní křídlo NATO?

Dvacetiprocentní účinnost sice polský ministr zahraničí označil za skvělou, jenže ukrajinská armáda, která je denně pod nesrovnatelně větším ruským náporem, vykazuje minimálně 88 procent zničených dronů. Jestliže ke dvacetiprocentní úspěšnosti připočítáme, že protivzdušná obrana východního křídla NATO má zhruba sedmiprocentní pokrytí (údaj z roku 2023), při skutečném ruském útoku se máme na co těšit.
Sestřelení letadla nakonec nemusí znamenat vypuknutí třetí světové války, čehož se obává značná část západních zemí, které jsou v blízkosti Ruska. Koncem listopadu 2015 ve válce o Sýrii stíhačka F-16 turecké armády sestřelila ruský bombardér Su-24, který narušil vzdušný prostor Turecka do hloubky dvou kilometrů po dobu asi 17 sekund.
Může nastat situace, že západní lovci ruských dronů (například nad Polskem) časem budou muset pro ně občas zaletět i na Ukrajinu.
A vypukla válka mezi Ruskem a NATO? Naopak. Prezident Recep Tayyip Erdogan se svému ruskému protějšku omluvil, incident svedly na gülenisty, piloti byli zatčeni a nejspíše falešně nařčeni, že v žoldu opozice chtěli narušit vztahy mezi Tureckem a Ruskem. A od té doby mají obě země přátelské vztahy.