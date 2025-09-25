Ruská provokace a moderní sex. Jak posílit východní křídlo NATO?

Premium

Fotogalerie 31

Ruské ozbrojené síly se účastní vojenských cvičení Západ-2025 na utajeném místě. (12. září 2025) | foto: Handout / Russian Defence Ministry / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

István Léko
Analýza   18:00
Jasné signály má rád nejen Petr Fiala, ale i lídři NATO. S dramatickým podtextem je vyslali do Kremlu, aby Vladimir Putin věděl, že až příště pošle svoje stíhačky s piloty nebo drony do vzdušného prostoru Aliance, budou sestřeleny. Občané země NATO si koušou nehty a jen se modlí, aby až Rusko opravdu zaútočí, účinnost protivzdušné obrany Aliance ve východní provincii, tedy v Polsku, Pobaltí či Rumunsku, byla větší než při posledním pokusu sestřelení 19 zastaralých ruských dronů na Polskem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dvacetiprocentní účinnost sice polský ministr zahraničí označil za skvělou, jenže ukrajinská armáda, která je denně pod nesrovnatelně větším ruským náporem, vykazuje minimálně 88 procent zničených dronů. Jestliže ke dvacetiprocentní úspěšnosti připočítáme, že protivzdušná obrana východního křídla NATO má zhruba sedmiprocentní pokrytí (údaj z roku 2023), při skutečném ruském útoku se máme na co těšit.

Sestřelení letadla nakonec nemusí znamenat vypuknutí třetí světové války, čehož se obává značná část západních zemí, které jsou v blízkosti Ruska. Koncem listopadu 2015 ve válce o Sýrii stíhačka F-16 turecké armády sestřelila ruský bombardér Su-24, který narušil vzdušný prostor Turecka do hloubky dvou kilometrů po dobu asi 17 sekund.

Může nastat situace, že západní lovci ruských dronů (například nad Polskem) časem budou muset pro ně občas zaletět i na Ukrajinu.

A vypukla válka mezi Ruskem a NATO? Naopak. Prezident Recep Tayyip Erdogan se svému ruskému protějšku omluvil, incident svedly na gülenisty, piloti byli zatčeni a nejspíše falešně nařčeni, že v žoldu opozice chtěli narušit vztahy mezi Tureckem a Ruskem. A od té doby mají obě země přátelské vztahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.