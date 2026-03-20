Ať jede na summit NATO Babiš. Aspoň se uvidí, jak velký je kamarád s Trumpem

Oproti dřívějším zvyklostem, kdy republiku reprezentoval prezident, se do pozice účastníka pasoval premiér Andrej Babiš, který chce do Ankary letět s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ostatně to, že Petr Pavel by na summit letět nemusel, prohlásil šéf české diplomacie na přelomu ledna a února během ostré výměny názorů po svém nočním „SMSkování“ s poradcem prezidenta Petrem Kolářem.
„Myslím si, že bude nejlepší, když tam půjdu s Macinkou, protože to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje,“ řekl Babiš pro pořad Týden v politice v narážce na spor o výdaje na obranu. Je trochu s podivem, že se o tom Babiš nezmínil Pavlovi o pár hodin dříve, kdy spolu jednali na Hradě.
Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl
Navzdory zvyklostem i kritice tohoto kroku od opozice musíme s premiérem souhlasit. Považuji za správné a logické, že si problém skutečně „vyžerou“ premiér s ministrem zahraničí. A jak opakovaně tvrdí, rádi „vše našim spojencům vysvětlíme.“
Otázkou je jak, to naši spojenci včetně Američanů v čele s prezidentem Donaldem Trumpem vezmou. I vzhledem k tomu, že už jsme si dvakrát kvůli nízké výši obranných výdajů vysloužili od Američanů pokárání, bude to zajímavé vysvětlování. Nedostatečné výdaje zkritizoval velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker a již předtím i americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick.
Obávám se, že Babišovi a spol. argumenty typu nemáme teď víc peněz, dáváme maximum, naši armádu podpoříme, postaráme se o vojáky, úplně neobstojí. Ani slova, jež zazněla v České televizi, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi premiér řekne: „pane prezidente, my jsme byli s vámi, celá Evropa byla proti vám. A my vám teďka vysvětlujeme, že naše situace je taková…“
Že nemám jet na summit NATO, jsem se dozvěděl z médií, reaguje Pavel na Babiše
Ale třeba se mýlím a třeba je Babiš s Macinkou ještě větší kamarád s Američany, než jsme si mysleli. A ani v Ankaře nedojde k „umývání českých hlav“, jak naznačil v reakci možný scénář pro Babiše senátor Pavel Fischer. Spíše ale lze čekat opak, důkazem jsou nedávná ostrá slova Trumpa vůči Španělsku, které odmítlo poskytnout USA vojenské základny pro přípravu úderů na Írán. Tehdy Trump pohrozil přerušením obchodních vztahů.
A i když se vicepremiér Karel Havlíček vrátil před pár dny zrovna z USA celý nadšený z navázaných kontaktů a výhledů na česko-americkou spolupráci, mohla by zkraje července tato radostná nálada zhořknout.