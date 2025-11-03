Bude Česko bezpečnostním parazitem? Nová vládní koalice posouvá zemi mimo NATO

Španělský premiér Pedro Sánchez bezprostředně po summitu oznámil, že pro něj je hraničních 2,1 procenta HDP. Přitom jeho země v roce 2024 vynaložila na obranu 1,28 procenta HDP, nejméně z významných členských zemí. Prezident Donald Trump na to reagoval úvahami o vyhození Španělska ze Severoatlantické aliance a o jeho potrestání restrikcemi ve vzájemném obchodě.
Neuctivé, přemýšlím o trestu. Trump opět tepal Španěly kvůli výdajům na obranu
Za pozornost stojí i starší Trumpovo prohlášení. Ještě ve volební kampani před svými příznivci popisoval setkání s prezidentem jisté „velké země“, který se ho prý zeptal: „Když nebudeme platit a napadne nás Rusko, budete nás chránit?“ Na to podle svých slov Trump odvětil: „Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí“.
Shrnuto, pár set kilometrů od nás zuří nejhorší válka od roku 1945 a americký prezident s brutalitou sobě vlastní podmiňuje splnění bezpečnostních garancí dodržením našich vojenských závazků. Za této situace politici z ANO, SPD a Motoristů sestavující novou vládu plánují snížit výdaje na obranu pod dohodnutou mez, na pouhá dvě procenta HDP.
Mezi populismem a odpovědností. Jaké otazníky v obraně jsou spojené s nástupem nové vlády
Návod na bezpečnostní katastrofu
Ukazuje se i naše nespolehlivost. Česká republika, člen elitního klubu vyspělých zemí, letos v červnu přijala určitý závazek a o čtyři měsíce později jej odmítá plnit. Z formálního hlediska Washingtonská smlouva o založení NATO neobsahuje článek o vyloučení z Aliance. Stačí s „černými pasažéry“ omezit spolupráci či sdílení informací. Bezpečnostní architektura Západu stojí na ochotě jednotlivých členských zemí k sebeobraně. Ani článek 5 Severoatlantické smlouvy ale nikoho nepřiměje bojovat za bezpečnostního parazita, který není ochoten a kvůli vlastní liknavosti ani schopen pomoci jiným.
U spojenců určitě vyvolávají údiv výroky o tom, že česká armáda bude primárně bránit vlastní území. Znamená to, že když se v naší kotlince za pohraničními horami přikrčíme, nikdo k nám nepronikne, dron ani raketa neproletí a okolo ať se děje ruská zvůle? Napoleon dovedl k dokonalosti vojenskou taktiku porážet armády protivníků jednu po druhé. Až ve spojenectví vzniká síla, což se mu mimochodem stalo osudným.
Pět procent HDP na obranu: kde na to vzít?
Jak dlouho by našich 28 000 vojáků dokázalo osamoceně vzdorovat Rusku? Pohádka o obraně výhradně českého „doupěte“ zní krásně, ale je návodem na bezpečnostní katastrofu. To, co si může dovolit Španělsko ležící na západním konci Evropy, je trestuhodné v případě země nedaleko Ruska, která mu ke všemu 44 let patřila.
Až Trump vyhoví Rusům
Andrej Babiš doufá, že se Česko nachází pod rozlišovacími schopnostmi Donalda Trumpa nebo věří v maskování červenými čepičkami. Možná orel mouchy nevidí, ale nic takového nejde říct o Rusech. Ti velice pozorně sledují dění a jsou připraveni náš morální, diplomatický a bezpečnostní poklesek Trumpovi připomenout a okamžitě jej využít.
V prosinci 2021 předložilo Rusko západním zemím dokument známý jako Rjabkovovo ultimátum. To požadovalo stažení vojenských jednotek a výzbroje NATO do stavu k 27. květnu 1997, tedy před rozšiřováním Aliance o země východní Evropy. Proto se nedivme, když v budoucnu, po jednání Ruska a Spojených států, Donald Trump oznámí, že přistupuje na Putinův požadavek a Aliance fakticky vyklidí střední Evropu.
USA sníží počet vojáků na východě NATO. Dotkne se to obří rumunské základny
Není třeba pomocí referenda vystupovat z NATO, téhož cíle jde dosáhnout neplněním našich členských závazků.