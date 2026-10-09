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Washington se chce bavit o budoucnosti NATO bez svých klíčových spojenců. Nechce totiž žádnou opozici

Marek Hudema
Komentář   12:00
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Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby po boku amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Colby je považovaný za strůjce rozhodnutí pozastavit dodávky vojenské pomoci Ukrajině. (5. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Tento měsíc se bude v Polsku konat klíčová schůzka, na níž se bude rozhodovat o další budoucnosti Severoatlantické aliance. Předsedat jí bude Elbridge Colby, náměstek amerického ministra obrany pro politiku. Člověk, který má americkému ministrovi obrany Petu Hegsethovi do 6. listopadu předložit varianty, jak dál s americkou vojenskou přítomností na starém kontinentu. Colby to teď chce prodiskutovat s evropskými spojenci. Ale jen s některými.

Podle serveru Politico nedostala pozvání Francie ani Velká Británie. Tedy důležití členové NATO s velkými armádami a zároveň dvě evropské jaderné mocnosti. Mezi pozvanými nejsou ani pobaltské země, které vydávají na zbrojení v poměru ke své ekonomice velké částky. Jakou to má logiku?

Bez dvou evropských jaderných mocností, tedy Velké Británie a Francie, nedává diskuse o budoucnosti NATO smysl. A omezení pozvaných nelze vysvětlit ani tím, že Colby zve jen ty, kteří vydávají na obranu tolik, kolik požaduje americký prezident Donald Trump. Pak by bylo těžké vysvětlit nepřítomnost Litvy, Lotyšska a Estonska.

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Colby už dříve organizoval podobnou schůzku takzvané Bergenské skupiny, kde byli představitelé USA, Norska, Švédska, Finska, Polska, Německa a Nizozemska. Američané tento formát obhajují tím, že menší skupina může o budoucnosti NATO jednat rychleji a zbytek Aliance ji může „následovat“. Colby chce získat nejprve skupinu zemí, které budou jeho plány akceptovat, a pak jít za zbytkem Aliance.

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Jaké jsou ale jeho plány? Elbridge Colby není rozhodně jako jeho dědeček, bývalý šéf CIA William Colby, zaměřen na zadržování Ruska. Colby mladší považuje Čínu za dlouhodobě zásadní strategickou výzvu. V Evropě proto prosazuje výrazně větší podíl evropských spojenců na konvenční obraně kontinentu a řešení jeho problémů. Ostatně, posuzoval stav amerických zásob a potřeby v případném konfliktu s Čínou a to vedlo k pozastavení vojenských dodávek Kyjevu. Rozhodnutí tehdy překvapilo i prezidenta Trumpa.

Colby může prosazovat jen ponechání amerického jaderného deštníku a žádné pozemní síly. Ale to by nefungovalo. Nebo chce v Evropě skutečně funkční vyzbrojené NATO, kde menší americké jednotky vyztuží silnější evropské. Každopádně evropské rozhodování o tom bude, jak se ukazuje, omezené. Prezident Trump nemá Alianci rád a v očích Colbyho je NATO americký projekt, kde ostatní nemají mít příliš silné slovo. Každopádně Evropa se teď o sebe musí postarat sama.

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