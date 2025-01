Litva a Estonsko slíbily, že dají na obranu pět procent HDP. Mají tak vysoké výdaje smysl?

Teď se čeká, co udělají další alianční země. Takové navýšení výdajů, v případě Pobaltí na dvojnásobek a někde ještě vyšší, ale nebude zadarmo. Je to dobrá investice, zvláště když tolik nedávají na svoji obranu ani USA?

Do obrany se musí investovat a je to investice výnosná, pokud se jí podaří odradit možného protivníka od války či ho odrazit. Na druhou stranu, nejedná se o nějakou produktivní investici. Jak se říká, nelze mít najednou kanóny i máslo, a tak výdaje na obranu jdou samozřejmě na úkor třeba investic do vzdělání, vědy nebo na úkor sociálních dávek či znamenají zvýšené daně. Jde o to, jak vybalancovat náklady a přínosy výdajů na zbrojení.

Není nutné „vyvažovat“ ruské výdaje

Země NATO se nyní snaží vydávat na obranu dvě procenta svého HDP. Opravdu se jen snaží, protože tento závazek osm zemí nedodržuje, jde třeba o Španělsko, Slovinsko či Belgii. Tajně ovšem Aliance jedná o zvýšení tohoto závazku na 2,5–3 procenta HDP. Zřejmě do roku 2030. Rozhodnout by se mělo letos v červenci na summitu NATO v nizozemském Haagu. Jde o reakci na ruskou hrozbu.

Rusko, které je v současnosti největším potenciálním protivníkem NATO, chce letos podle oficiálních čísel vydat na obranu zhruba 6,3 procenta svého HDP, což je přes 32 procent státního rozpočtu. Pokud bychom k tomu ovšem připočítali výdaje na „vynucování práva a pořádku“, kde jsou i platy vojáků, je to okolo osmi procent HDP. Spolu s dalšími skrytými výdaji to tak asi bude.

NATO ale nemusí zcela „vyvažovat“ ruské výdaje, protože HDP Ruska je nižší než HDP zemí Aliance. Celkové HDP zemí NATO v paritě kupní síly je asi osmkrát vyšší než HDP Ruska. Lze tak na obranu před Ruskem vydávat několikanásobně méně, než kolik dá na zbraně, vojáky a materiál Moskva. Je ovšem třeba počítat s tím, že zejména Spojené státy mají zájmy a závazky i jinde, a nelze počítat, že všechny jejich výdaje na obranu budou financovat jen zabezpečení Evropy před možným útokem Ruska. Ale i tak je NATO potenciálně mnohokrát silnější.

Co má smysl pro Pobaltí a co pro Španělsko

Tři a půl procenta HDP by, zdá se, měla stačit. Ovšem je tady kromě Ruska další argument. Zhruba tolik vydávají na obranu Spojené státy. Ty zajišťují svojí silou a hlavně jadernými zbraněmi podstatnou část bezpečnosti Evropy. A v USA panuje oprávněný pocit, že ostatní v Alianci nedávají na obranu dost, jen se „vezou“ a jsou v této oblasti „černým pasažérem“. Nejen z hlediska vojenské nutnosti, ale i spravedlnosti a zachování fungující Aliance by měli Evropané své výdaje na obranu zvednout. Ostatně je to hlavně v jejich zájmu.

Jenže nový americký prezident Trump přišel s požadavkem, aby země Aliance vydávaly na obranu pět procent. Jak k tomuhle číslu přišel, není jasné. Dává to jednoduše smysl jen pro „frontové“ země NATO, tedy ty na hranici s Ruskem, jako jsou již zmíněné Estonsko a Litva. Ty se totiž budou muset případnému útoku lokálně silnějšího protivníka bránit jako první, ještě než přijedou spojenci. A musí ho udržet v takovém rozsahu, aby se tam spojenci mohli zachytit a přejít do protiútoku. Tedy ne jeden ostrůvek u pobřeží. Třeba pro Španělsko takové výdaje smysl nedávají. Ve většině zemí na ně při zachování současné velikosti státních služeb nejsou peníze.

Zvýšené výdaje i za cenu výrazného ořezání evropského sociálního státu by dávaly smysl jen v tom případě, že by Rusko zbrojilo ještě více, našlo si další silné spojence či že by Trump chtěl, aby NATO nakonec válčilo s Čínou. Což možná chce. Je otázka, zda mu tohle mají platit právě Evropané.