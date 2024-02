Za květiny zatčení podle zákona. Víc se k tomu v Rusku říkat nemusí

Řeknete si, že je to banalita. V zemi, která už dva roky vede válku na Ukrajině, jsou přece jiné priority. A sama smrt Navalného vypovídá o zásadních problémech země, která jako by se vracela… Ke stalinismu? To je možná přepjaté. K brežněvismu? To je možná blíž. Ale našinec si připomene i něco jiného.

Dnes je tomu 35 let, kdy byl naposled odsouzen Václav Havel. Na osm měsíců za pobuřování. Za to, že 15. ledna 1989 se na Václavském náměstí sešlo 14 lidí, aby položili květiny za Jana Palacha k výročí jeho sebeupálení. Byli zatčeni a souzeni podle tehdejšího zákona.

Dnes se za položení květin za Navalného zatýká v Rusku. A Dmitrij Peskov k tomu říká: „Donucovací orgány plní svou funkci v přísném souladu s příslušným zákonem. Nic víc říci nemohu.“ Jistě, však ono se také k tomu nic víc říkat nemusí.