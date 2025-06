… a u Lidlu doleva. O „Jednotě“, které se říká U Bursíků, a jiných navigačních bodech

Poslední slovo 20:00

„Najdeš to snadno,“ ujistila mě kámoška. „Vystoupíš z autobusu a před sebou uvidíš Kaufland. K tomu se obrátíš bokem a přejdeš tu velkou ulici, po který jezděj autobusy, směrem k Penny Marketu. Ten obejdeš vpravo a hned za ním, kde se rozdvojuje cesta, se budeš držet nalevo. No a půjdeš dál a dál, až uvidíš Lidl, je to nějakých 400 metrů. No a u Lidlu odbočíš doleva, a to už uvidíš naši ulici. Náš je třetí panelák v řadě, prostřední vchod. Jo – a kdybys došla až k Albertu, tak to už je moc daleko, to jsi nás minula a musíš se kus vrátit.“