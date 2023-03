Tuhle mě napadlo, jestli totéž náhodou neplatí i o politicích. Koneckonců je taky známkujeme. A málokdy jim dáváme dobrou známku, natož abychom hledali jejich přednosti, jako se to dělá ve slovním hodnocení, co nosí domů děti z progresivnějších škol. Jedno takové jsem měla v ruce.

Bylo tam sice pár slov o tom, že kluk nedělá domácí úkoly a odmítá se cokoliv učit, ale tolik dobrých vlastností, co na něm našla učitelka vedle toho, jsme doma neodhalili za celá léta. Připouštím, že hledat dobré vlastnosti na politicích by mohlo být těžší, ale znáte to – když se chce...