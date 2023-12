Samozřejmě, tenhle mnohahodinový maraton otázek a odpovědí byl určen hlavně pro domácí publikum a bylo to připravené divadlo. Většina pořadu byla vyhrazena „tepání problémů“, zejména těch místních, podobně jako to dělala média za reálného socialismu. Vinen ale není systém ani Putin, problém jsou Putinovi podřízení. Prezident pak zasáhne. Podobně to měl kdysi car s bojary. Car, kterému se Putin stále více podobá.