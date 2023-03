Američané správně tvrdí, že kdykoli Putin straší jadernými zbraněmi, nemyslí to vážně. Snaží se pouze nahnat strach. Nic jiného mu ostatně nezbývá.

Rusko nemá jak jinak na svět zapůsobit. Nemá oblíbený filmový průmysl, Coca-Colu ani sochu Svobody. To, co Američané zvládnou svojí soft power (schopností formovat preference ostatních pomocí sympatií spjatých s kulturou, politickými hodnotami a zahraniční politikou), musí Putin dohánět svaly. Jenže se mu to příliš nedaří.