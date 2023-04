Novinářka veřejnoprávního rozhlasu nabízí řešení a odkazuje přitom na slova předsedy asociace děkanů filozofických fakult; musíme v Česku vyučovat na vysokých školách například holandštinu, když na ni chodí jednotky studentů? Pátrají tak společně po smyslu oboru, který už dávno neexistuje.

Existuje pouze výuka nizozemštiny. A co je ještě smutnější – dostali jsme se do fáze, kdy musíme obhajovat smysl humanitní vědy i to, že má být důstojně ohodnocena. A to nejen před společností, ale i před elitami, které často samy mají humanitní vzdělání, jež jim umožnilo dostat se na vlivné pozice.