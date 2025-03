Nebezpečné odpady ze zahraničí v naší přírodě? Drzý byznys, na kterém někdo královsky vydělává

Ne, není to náhoda, není to omyl a není to „jen“ nepořádek. Je to obchodní záměr, jak se nelegálně obohatit. A na takové záměry mám jen jednu odpověď: Tady ne!

Považuji za důležité zdůraznit, že se nejedná o obvinění vůči našim zahraničním partnerům jako celku. Vím, že v daných zemích existuje mnoho zodpovědných firem. A úřadů, které se snaží o férovou a ekologickou likvidaci odpadů. Jenže jsou mezi nimi i tací, kteří zkoušejí obejít pravidla. Tady je to pak stejné jako ve sportu – pokud někdo začne podvádět, nemůžeme dělat, že to nevidíme. Naopak! Musíme jednat jasně a důrazně. Nelegální odpad k nám nepatří a každý, kdo se o něco takového pokouší, musí vědět, že pravidla tady neurčuje on.

Nemůžu opomenout, že odpadářské firmy působící na našem území jednají v této oblasti dlouhodobě zodpovědně. Neplní titulní stránky novin a zpravodajských webů o nelegálním vývozu skládek k našim sousedům. Když se podíváme na český trh s odpady, nevidíme zde kamiony směřující potají za hranice. Otázka tedy zní: Proč se stejným způsobem nechovají i někteří zahraniční hráči? Odpověď neznám, ani ji v této fázi už nehledám. Mým cílem je ukázat všem, kteří se pokusí pravidla dále obcházet, že narazí na tvrdý odpor.

Na Ministerstvu životního prostředí se této problematice věnujeme intenzivně a na všech úrovních. V kauze Jiříkov jsem osobně jel na místo, setkal se s paní starostkou Šiškovou, které patří za nasazení v této věci neskonalý obdiv, následně jednal se zahraničními partnery o okamžité repatriaci nelegálně dovezeného odpadu a povedlo se. Část odpadu už je odvezená zpět. Nezůstáváme však jen u lokálních řešení. Připravuji jednání na úrovni EU, kde budu prosazovat přísnější pravidla a kontrolní mechanismy. Chci zavést jednotnou databázi pokut, která umožní sledovat, zda už firmy někde pochybily. Důležitá je také lepší koordinace mezi institucemi na národní úrovni – například v Německu máme 300 partnerských institucí. Klíčová je digitalizace dokumentace a komunikace, protože papírová forma stále celý proces zpomaluje a komplikuje.

A tak chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na likvidaci těchto špinavých kauz podílejí – samosprávě, odborníkům z ČIŽP, policii, celní správě, hasičům i všem vám, kteří máte oči otevřené a všímáte si dění kolem sebe. Bez vás bychom se rychle stali skládkou Evropy. Budeme dál posilovat kontrolní mechanismy a spolupracovat se všemi relevantními partnery. Nejen v Jiříkově jsme dokázali, že se skládky mohou vrátit zpět do zemí jejich původu.

Dlouhodobě vysílám jasnou zprávu a budu v tom pokračovat: Česká republika není místem, kde by se dalo obcházet zákony a zneužívat naše území, naši přírodu jako skládku. Pokud si někdo myslí, že se mu vyplatí zkusit to znovu, ten brzy zjistí, že vsadil na špatnou kartu.

Autor je ministr životního prostředí.