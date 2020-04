Tažení francouzského nobelisty. Podpora myšlenky umělého původu nového koronaviru je nebezpečná

Nositel Nobelovy ceny prof. Luc Montagnier učinil 16. dubna prohlášení na serveru Pourquoidocteur.fr, že koronavirus zodpovědný za současnou pandemii je geneticky manipulovaný virus, který unikl z čínské laboratoře při pokusu vyvinout vakcínu proti AIDS.

O den později tuto teorii přednesl v televizi a týž den o ní vyšel kritický článek v Le Parisien. Na obrazovce reagoval Luc Montagnier na palbu agresivních otázek tak, jak jsem jej znal z osobních setkání; bez emocí a též bez charismatu a empatie, vytrvale tvrdě, že nový koronavirus není dílem přírody, ale lidské manipulace, a tudíž musel uniknout z laboratoře. Další den se teorie objevila v českých médiích.

Něco pro stoupence spikleneckých teorií

Luc Montagnier několikrát v minulosti prohlásil: „Nobelova cena mi dala svobodu myšlení a používám ji, ale moje teorie jsou založeny na vědeckých faktech.“ Jaká jsou tedy v tomto případě vědecká fakta? Montanierův dlouholetý spolupracovník Jean-Claude Perez, amatérský bioinformatik, publikoval v indickém časopisu International Journal of Research – GRANTHAALAYAH neotřelou analýzu genetického kódu nového koronaviru.

Perez identifikoval v bílkovině zodpovědné za vstup koronaviru do buňky tři krátké úseky podobné obálkové bílkovině viru AIDS. Proč zrovna tyto úseky viru AIDS mají fatální důsledky pro starší a nemocné osoby a proč zrovna on unikl z laboratoře, Montagnier už nevysvětluje. Montagnierovi kritici praví, že takto krátké úseky bílkovinných molekul se vyskytují v mnoha jiných virech i bakteriích a jejich vznik lze dobře vysvětlit opakovanými mutacemi koronavirů pocházejících z netopýrů. Kritici se rovněž pozastavují nad volbou úseků bílkovin viru AIDS předpokládaně vložených do koronaviru, jejichž volba nedává pro vývoj vakcíny na základě znalostí imunologie žádný smysl.



Stoupenci spikleneckých teorií si mohou ovšem stále myslit, že geniálně nadaný „čertův učedník“ předběhl dobu a vyvíjí vakcínu způsobem, který dosud nikoho nenapadl, a jeho konstrukt mu jako další čertovský kousek unikl nešťastnou náhodou na tržiště ve Wu-chanu. Je to stejně nevyvratitelné, ale též nepravděpodobné jako případné tvrzení, že na obalech pracích prostředků jsou použita dvě tři slova z Shakespearova díla (taková slova by se tam určitě nalezla) za účelem lepší prodejnosti. Jak se komu líbí.

Jak vzrušit odborníky

Luc Montagnier si potrpí na pověst antisystémového nositele Nobelovy ceny, argumentujícího vědeckou podstatou svých teorií. Zřejmě největší ohlas přinesla jeho teorie „paměti vody“, podle které si voda uchovává vlastnosti látek, s nimiž byla v kontaktu. Pamětí vody vykládá homeopatii. Podle něj jsou vysoká ředění používaná v homeopatii správná právě vzhledem k paměti vody. „Vysoké ředění něčeho není nic.“ Podobně je to s vyzařováním elektromagnetických signálů DNA na dálku. Touto DNA teleportací lze podle Montagniera elektronicky přenášet a znovu emitovat zprávu o přítomnost DNA na další vzdálený vzorek čisté vody a tam ji zmnožovat pomocí polymerázové řetězové reakce, navzdory nepřítomnosti původní DNA. Luc Montagnier tu dokonce stanovil mez: vodu lze ředit vodou miliardkrát a ještě jednou miliardkrát, ale pak se již dle autora signál ztratí…

Nemalý ohlas rovněž vzbudilo doporučení během soukromé audience u Jana Pavla II. léčit jeho problémy s Parkinsonovou chorobou pomocí extraktu z papáji.

Zatímco uvedené příklady spíše vzrušují odbornou veřejnost, jeho současné tažení proti vakcinaci, která „postupně otráví celou populaci“, a nyní podpora umělému původu nového koronaviru, obě vedená s gloriolou nositele Nobelovy ceny, jsou nebezpečná.

Autorem je virolog a imunolog, Přírodovědecká fakulta UK.