Nebezpečný fatalismus ohledně Tchaj-wanu. Čínská agrese by dopadla jak na ostrov, tak i na Peking

Gideon Rachman v deníku Financial Times píše, že když mezinárodní disputace trvá dekády, má člověk tendenci věřit, že už ta tahanice zůstane napořád a nepřeroste. Američané s Číňany se dohadují o Tchaj-wan už od 50. let. Eskalovalo to už vícekrát a návštěva paní předsedkyně může být vnímána jen jako další kapitola nekonečné ságy.

Tentokrát je to ale jinak. Dříve byla válka o Tchaj-wan jen možná, dnes je pravděpodobná. Různí američtí generálové a experti s ní počítají do deseti let. Důvodem jsou změny v Číně, USA a na samotném Tchaj-wanu.