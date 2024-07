Něco nového, něco starého. V dalším systému už pro lidi nebude místo

Takže, holenkové, nejste první ani poslední. Tak třeba na den přesně před šestadvaceti lety karlovarský festival spustil nový systém prodeje vstupenek a ten po deseti sekundách přestal fungovat úplně. Na celofestivalovou poradu, kterou vedl tehdejší šéfproducent Rudolf Biermann, nezapomene asi žádný z jejích účastníků, zvláště pro legendární dialog mezi ním a zcela vyčerpaným šéfem IT oddělení (Biermann: Kto za to môže? Kto za to môže?! – Ajťák: Bill Gates. – Biermann: A prečo tu nie je?!), který si zamlouvám do SVÝCH pamětí.