Po dvou letech jsme si užili 17. listopad. Mnozí si připomněli demonstraci, kterou ztloukla komunistická policie (1989). Jiní i studenty popravené i odvlečené gestapem (1939). Loni to nešlo právě kvůli karanténě. Letos jako by si to lidé chtěli vynahradit.