Se zuby do fronty. Pokud je zubař potřeba u hranic, ať pojišťovna nerozdává smlouvy ve vnitrozemí

Martin Polívka
Komentář   12:00
Blíží se večer a před jedinou zubní pohotovostí, která je v kraji dostupná po celý týden, se začíná tvořit hlouček lidí. V čekárně uvnitř je místo jen pro omezený počet pacientů, proto jsou ti ostatní venku na ulici, klábosí nebo koukají do mobilů a dotvářejí specifický obrázek večera na nábřeží řeky Radbuzy v centru Plzně.
Nikdo jiný než tahle poliklinika je nechce, navzdory snaze kraje zaplatit ještě další podobné pracoviště a najít někoho, kdo by byl ochoten brát pravidelně z ulice tisíce lidí, kteří do regionu přišli za prací z ciziny.

Služba funguje jen do půlnoci, za rok přitom ošetří téměř deset tisíc lidí, tedy dvě stovky za týden, což vychází na nějakých sedmadvacet denně. Z nich tvoří 70 procent agenturní pracovníci z ciziny a lidé, kteří nemají svého stomatologa.

Prý sem přijíždějí lidé i z okolních regionů. Jenže naopak třeba na Klatovsko, kde se alespoň o víkendech střídají zubaři o pohotovost podle veřejně dostupného rozpisu ve svých vlastních ordinacích, zase přijíždějí lidé z Plzně, kterým se nechce postávat na zmíněném nábřeží.

Nezaplatím, vzkázal Šmucler naštvanému zubaři. Ten podává žalobu

Ten problém se táhne léta, má mnoho příčin a změna je v nedohlednu. Samozřejmě ještě pořád existuje spousta lidí, kteří péči o zuby nevěnují patřičnou pozornost, kašlou na prevenci, řešení potíží nechávají na poslední chvíli. Nebo je prostě chtějí řešit až po práci.

Zubaři je smějí odmítnout, pokud nejde o akutní problém. Někdy se to i stane, ale samozřejmě tím riskují jak konflikt na místě nebo vyřizování případných stížností, tak průšvih, protože stoprocentní jistotu, že o nic vážného nejde, nemůžou mít úplně vždycky.

Je těžké najít zubaře

Problém je i v tom, že sehnat lékaře není pro pacienta snadné ani ve městě, natož v odlehlejších místech regionu. Nemluvě o místech, kde působí obří montovny a jejich majitelé si s veřejnými dopady svého byznysu odmítají lámat hlavu. Netýká se to jen zubní péče, ale i jiných zdravotnických oborů a pohotovostí, stejně jako dopravy, škol, sítí…

Měli jste problém najít zubaře?

celkem hlasů: 68

Ve shánění doktorů se angažují obce, nabízejí jim pomoc s bydlením, se získáním ordinace a jejího vybavení. Funguje to asi jen zčásti. Z venkova už po desetiletí prchají do měst lidé všech profesí a společenských vrstev. Takže celkem není divu, že se vzdělaní lidé s dostatkem práce nehrnou opačným směrem.

Nedostatek zubních lékařů je podle šéfa komory stomatologů Romana Šmuclera hlavně téma vyvolávané regionálními politiky, kteří s ním vyhrávají volby. Žádní zubaři nechybí, máme jich jeden z největších počtů na obyvatele v Evropě, prohlásil před časem Šmucler s tím, že pokud je průměrný počet návštěv zubaře v Česku 1,3 za rok, neměl by být problém dojet kvůli tomu do okresního města, kam lidé stejně tu a tam jezdí za nákupy. Což zní logicky. Jenže statistiky nikdy nepočítají s individuálními příběhy a složitostmi.

Po zákazu amalgámu budou zdarma jen provizorní plomby, tvrdí zubaři

Je ale přece v první řadě věc zdravotních pojišťoven, aby měly regiony poměrně pokryté dostatkem lékařů. Pojišťovna je hlavní zákazník, a když potřebuje doktora u hranice, nemá rozdávat smlouvy ve vnitrozemí. Smrdí to umístěnkami z dob dávno minulých? Nikoli, tohle je čistý trh. Nějak nám ten trh ale nefunguje, ne? Vyprávějte ta statistická moudra lidem, které bolesti z rozléčeného zubu doženou do fronty na nábřeží u Radbuzy.

Je toho dost, co se musí změnit. Povinnost zajistit svým klientům zubní i další zdravotní péči by měly mít v první řadě agentury, které bez valné zodpovědnosti bohatnou na dělnících z ciziny. Stejnou povinnost je třeba důsledně vymáhat od zdravotních pojišťoven, jejichž konkurence na trhu spočívá v nesmyslech typu příspěvku na čvachtání v bazénu. Zubařům by nemělo být zatěžko vzít si jednou za čtvrtrok službu. A v neposlední řadě je třeba říct lidem, kteří se o své zdraví nestarají, že si zanedbanou péči zaplatí ze svého.

