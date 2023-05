Za přední osobnost dezinformační scény je kupříkladu pokládán Jindřich Rajchl. Svolává lidi na Václavské náměstí, aby vláda padla.

Jenže také Andrej Babiš si přeje, aby vláda přestala vládnout, on a jeho strana, která má v parlamentu nejvíc poslanců. Kdybychom řadili ANO do dezinformační scény (jako že to někteří dělají), celý pojem dezinformační scéna bychom jaksi devalvovali.