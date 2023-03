Názor

Nedá mi to, musím připomenout slavnou scénu z románu Victora Huga Devadesát tři. Nedbalý dělostřelec špatně uváže námořní dělo a s nasazením života utržený nástroj zkázy zkrotí. Velící důstojník markýz Lantenac odmění námořníka za statečnost Řádem svatého Ludvíka, načež ho nechá zastřelit za nedbalost. Podobně se zachoval prezident Petr Pavel, když podepsal novelu zákona o valorizaci penzí, načež ji požene na přezkum před Ústavní soud, pokud to neudělá Babišovo ANO, jakože to udělá.