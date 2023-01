Je velmi pravděpodobné, že kdyby k podobné situaci došlo v jiné zemi s renomé, dejme tomu, Demokratické republiky Kongo, že by tam také favorizovaný prezidentský kandidát a předseda nejsilnější parlamentní strany vyslechl rozsudek po sedmileté policejní a právní tahanici, vyvolalo by to ironické komentáře i v novinách, které zemi typu Demokratická republika Kongo nemají v pořadníku zájmu na prvních místech.

Píšu v neděli, v tuto dobu je pravděpodobné, že Babiš odsouzen bude, dostane podmínku a pokutu. Nejspíš se odvolá, ale nálepka „trestně stíhaný“ se změní na ošklivější „soudně trestaný“ a s touto ozdobou na čele půjde v pátek ve dvě odpoledne před voliče. Takový je svéráz politického života v Česku.