Názor

Kampaň pro prezidentské volby se pomalu blíží do čehosi, co bychom mohli nazvat předfinále, načež budou Vánoce a Nový rok a vypukne ten správný masakr, kampaň pro první kolo 13. a 14. ledna, a supermasakr v následujících dvou týdnech, až se dozvíme, kdo se probil do finále.