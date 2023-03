Názor

Zkušenost posledních let ukazuje, že lidé jsou schopni udivujících výkonů. Jsou ale podmíněny hlubokým přesvědčením, že to má smysl a k něčemu pozitivnímu to vede. Naše veřejnost to ukázala jak při covidové epidemii, tak při dobyvačné válce rozpoutané Ruskem proti Ukrajině.