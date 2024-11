Kdo vzbudí evropskou Růženku? Evropa má problém, ekonomové ho zanalyzovali, ale Růženka spí dál

Maďarské předsednictví si klade za cíl nejen přinést do diskuse nový impulz, ale také apel na podporu konkurenceschopnosti konkrétními kroky, které by vedly k dosažení ambiciózních cílů.

Situace však není nová – již mnohokrát se evropští lídři shodli na tom, že je nutné podpořit evropskou ekonomiku, avšak žádný konkrétní výsledek se zatím nedostavil. Mnozí proto skepticky očekávají, že ani tentokrát ke změně nedojde.

Evropská unie poslední dobou připomíná spící Růženku, zatímco její průmysl varuje, že ztrácí krok s dynamicky se rozvíjejícími regiony, jako jsou Spojené státy. Evropské podniky jsou zavalené nadměrnou regulací a oproti globálním konkurentům mají omezený přístup k potřebnému kapitálu.

Bývalý italský premiér a šéf Evropské centrální banky Mario Draghi tento stav v září popsal jako „pomalé krvácení“ a varoval, že pokračující nečinnost může evropskou ekonomiku přivést do agonie. Přestože si členské státy vážnost situace uvědomují, zatím žádné dramatické změny nenastaly.

Italská premiérka Giorgia Meloniová již v červnu kritizovala Evropskou unii za to, že diktuje členským státům příliš mnoho, čímž riskuje oslabení kulturních a sociálních specifik jednotlivých států a jejich konkurenceschopnosti. Francouzský ministr průmyslu Bruno Le Maire ve vládě premiéra Gabriela Attala v březnu upozornil na potřebu snižování regulační zátěže a vyzval Unii k tomu, aby dala přednost inovacím před regulacemi.

Zprávy, prohlášení, doporučení

Návrh listopadového prohlášení, jehož detaily přinesl server Politico, naznačuje snahu o výraznější podporu inovací a posílení odolnosti ekonomiky. Zprávy Maria Draghiho a bývalého italského premiéra Enrica Letty by podle lídrů měly posloužit jako inspirace pro konkrétní kroky zejména v oblastech energetiky, financí a telekomunikací. Do června by Evropská komise měla podle doporučení vypracovat strategii pro prohloubení jednotného trhu.

Další klíčovou prioritou je usnadnění přístupu ke kapitálu, například skrze vytvoření Evropské unie úspor a investic do roku 2026. Zaměřit se chtějí také na harmonizaci určitých aspektů v rámci národních pravidel pro insolvence, znovuoživení sekuritizačního trhu a zlepšení dohledu nad kapitálovými trhy. Lídři rovněž volají po daňové konvergenci a podpoře přeshraničních investic, což by mělo přispět k efektivnějšímu fungování kapitálových trhů.

V oblasti průmyslu navrhují přijmout novou průmyslovou strategii, která by měla podpořit inovace na evropské úrovni, zjednodušit přístup k surovinám a novelizovat pravidla hospodářské soutěže. Modernizace průmyslové strategie je nutná s ohledem na probíhající proces dekarbonizace. Lídři rovněž požadují zaměřit se v odvětví energetiky na zjednodušení práva EU a investice do přeshraničních elektrických sítí, skladování a propojení.

V souladu s doporučeními Enrica Letty lídři volají po zavedení „páté svobody“, která by na vnitřním trhu zahrnovala volný pohyb inovací, výzkumu, znalostí a vzdělávání. V rámci podpory inovací se zavazují dosáhnout výdajů na výzkum ve výši čtyř procent hrubého domácího produktu do roku 2030.

Jedním z klíčových bodů je také digitální zaostalost Evropy. Pouze čtyři z padesáti největších technologických společností světa mají původ v Evropské unii, což znamená, že digitální technologie dovážíme z více než 80 procent. Pro podporu digitalizace se lídři zavazují investovat do digitální infrastruktury a odstranit přeshraniční překážky v telekomunikacích. Evropská komise by měla v polovině příštího roku představit technologickou strategii, která posílí evropskou digitalizaci.

Pauzu regulacím!

Evropská unie dlouhodobě prosazuje otevřený obchod, avšak rostoucí protekcionismus a domácí dotace v globálním měřítku vyžadují přizpůsobení této politiky. To, jak konkrétně Unie plánuje na tyto trendy reagovat, nicméně zůstává v prohlášení nejasné.

Klíčovým bodem je požadavek na snižování administrativní zátěže, kde lídři apelují na snížení reportingu o 25 procent. Bez podrobnější analýzy současných povinností a regulací je však tento cíl bezvýznamný.

Mario Draghi navrhl ve své zprávě „regulační pauzu“ v prvních šesti měsících nového mandátu Evropské komise, aby došlo k pečlivému zhodnocení stávajících předpisů. Tam by měli lídři začít a poté snižovat celou administrativní zátěž, nikoliv jen její část spočívající v podávání zpráv.

Prohlášení přináší mnoho závazků a zdůrazňuje potřebu změny směru. Jak se tyto ambice promítnou do konkrétní práce Evropské komise, zvláště pokud ji opět povede stávající předsedkyně, zůstává otázkou. Evropská Růženka tak zatím stále čeká na probuzení, snad tentokrát s větší nadějí na skutečnou změnu.

Autorka pracuje v Hospodářské komoře ČR, je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru