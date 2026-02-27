Nejde jen o utracené peníze na armádu. Obrana musí být brutálně efektivní

Miloš Balabán
Glosa   14:00
Vláda čelí kritice prezidenta i opozičních stran za pokles výdajů na obranu o 21 miliard oproti původnímu rozpočtu Fialovy vlády. Kritici tvrdí, že si země nemůže dovolit rozpočet na obranu nezvyšovat s ohledem na rostoucí hrozbu války. Poukazuje se též na nutnost plnit náš závazek k navyšování výdajů na obranu daný na jednání summitu NATO loni v červenci.
Možná je ale namístě vnést do této debaty více racionality a méně emocí. Procenta výdajů na obranu sama o sobě nevybudují armádu schopnou obstát v konfliktu nebo mít relevantní odstrašující schopnost. Je dobré připomenout některá důležitá fakta. V roce 2017 byly výdaje na obranu okolo 52,7 mi- liardy korun, minulý rok to bylo už téměř 160 miliard. Bohužel se ale na pozadí stálého navyšování obranného rozpočtu podcenila potřeba s ním koncepčně pracovat.

Příkladem je plnění závazku vůči NATO k výstavbě těžké brigády. Její vznik se začal plánovat v roce 2017 s tím, že bude „hotovo“ v roce 2025. Nestalo se tak – minulou vládou a velením armády byl cíl posunut až do roku 2035 i přesto, že výdaje na obranu v uplynulých letech skokově narůstaly. Logiku pak postrádá tvrzení, že pokud rozpočet ministerstva obrany letos nedosáhne výše 175,8 miliardy, nebudou splněny cíle výstavby schopností na summitu v Haagu. Jenže ony nejsou splněny ani cíle z roku 2017!

S velkou slávou byl minulou vládou zákonně zakotven obranný rozpočet 2 % HDP, jenomže jeho čerpání bylo v mnoha ohledech nárazovité. Aby došlo k čerpání dvou procent, muselo se to dohánět platbou záloh za ještě nedodanou vojenskou techniku v řádu i desítek miliard korun, což se týká i stíhaček F-35. S touto obří zakázkou současná vláda už nic neudělá, i když obranný rozpočet v budoucnu pořádně zatíží s rizikem, že kvůli stíhačkám může dojít k podfinancování jiných druhů vojsk než letectva.

Výdaje na obranu nezvýšíme, řekl Babiš. Válku na Ukrajině nemá za prioritu

Je tedy nejprve nutné vytyčit efektivní koncepci a strategii, jak zajistit, aby armáda splnila procentuální závazek k NATO ve výdajích na obranu v roce 2035, což naznačil i ministr obrany Jaromír Zůna.

Nemůže to ale být založeno na dosavadních představách velení armády, které sdílí i část politiků, že „finance řešit nebudeme, ty dostaneme“. Naopak platí, co řekl před třemi lety náčelník generálního štábu armády Karel Řehka v souvislosti se schválením zákona o vydávání 2 % HDP na obranu: obranný rozpočet musí být „brutálně efektivní“.

