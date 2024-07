Názor

Statistici vydali varování – rodí se málo dětí. Dokonce zoufale málo. Přemýšlím, kdo za to může. Já ne, mám standardní dvě, ony taky po dvou. Ale fakt je, že znám lidi, co říkají, že děti nechtějí. Teď mi dochází, že jsou to většinou muži.