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Nejvlivnější Židé na světě: Trumpova dcera a její muž. Kdo je také na seznamu?

István Léko
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Jared Kushner a Ivanka Trumpová pózují na summitu světových lídrů o ukončení...

Jared Kushner a Ivanka Trumpová pózují na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze v Šarm aš-Šajchu v Egyptě. (13. října 2025) | foto: YOAN VALATReuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)
Gadi Eisenkot během tiskové konference k zahájení volební kampaně strany v Neve...
Izraelský premiér Naftali Bennett (5. září 2021)
Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022
24 fotografií
Židé minulý pátek slavili Nový rok (5787) a při této příležitosti deník Jerusalem Post (JP) i letos sestavil globální žebříček padesáti nejvlivnějších Židů. Seznam ale obsahuje více než 50 jmen, protože deník umístil na stejnou pozici osobnosti, které jsou aktivní v podobných oblastech.

Loni byl na první místo zařazen nejdéle sloužící premiér Izraele Benjamin Netanjahu, ale letos je jen druhý. Přeskočil ho manželský pár Jared Kushner a Ivanka Trumpová. Dcera Donalda Trumpa a její manžel prý hráli rozhodující roli v procesu návratu rukojmích unesených Hamásem a lůzou z Gazy 7. října 2023.

To, že se prezidentova dcera dostala na seznam, má spíše symbolický význam. Ivanka v roce 2009 konvertovala k judaismu a přijala hebrejské jméno Jáel, hrdinky z Knihy Soudců, která zabila vojevůdce kananejské armády Síseru. Ten se po bitvě s Izraelci ukryl v jejím stanu, Jáel mu dala najíst, napít a pak ho uložila ke spánku. Když Sísera usnul, vzala stanový kolík a kladivem mu ho vrazila do ucha, čímž se naplnilo proroctví, že vítězství nad nepřítelem bude dovršeno rukou ženy. Ivanka je jediným člověkem na žebříčku, která se k židovskému národu připojila z vlastního rozhodnutí.

Netanjahu jako druhý v pořadí na seznamu už nefiguruje jen jako politický lídr, ale v očích mnoha lidí ztělesňuje i samotný Izrael. Deník JP upozorňuje, že argument pokrokářů, že „nám Izrael nevadí, ale Netanjahua nenávidíme“, je často pouhou záminkou pro oprávněnost bojkotu a zavedení sankcí proti židovskému státu a jeho delegitimizaci.

Na třetí místo byla zařazena vycházející hvězda izraelské politiky Gadi Eisenkot, předseda strany Jašar a bývalý náčelník generálního štábu, který ve válce s Hamásem ztratil syna a dva synovce. Osobní tragédie ovlivnila jeho politický program – ozdravit izraelskou společnost a dát jí naději. Čtvrtý je bývalý premiér Naftali Bennett, který se snaží vrátit na politický vrchol.

Páté místo patří miliardáři Ronaldu Lauderovi za jeho boj proti antisemitismu. Za ním následuje Miriam Adelsonová, jedna z nejbohatších žen světa, která prý představuje přímou soukromou linku mezi Jeruzalémem a oválnou pracovnou.

Jared Kushner a Ivanka Trumpová pózují na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze v Šarm aš-Šajchu v Egyptě. (13. října 2025)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)
Gadi Eisenkot během tiskové konference k zahájení volební kampaně strany v Neve Jaraku. (30. června 2026)
Izraelský premiér Naftali Bennett (5. září 2021)
24 fotografií

Na žebříčku najdeme i další osobnosti „židovské síly“ v americké politice, jako například ministra obchodu a „celního dealmakera“ Howarda Lutnicka (8.), Trumpova poradce pro národní bezpečnost Stephena Millera (13.), šéfku policie v New Yorku Jessicu Tischovou či předsedkyni městské rady této metropole Julii Meninovou (obě 12.). Jejich význam prý spočívá v tom, že mají přímý vliv na to, aby největší židovská komunita mimo Izrael žila v bezpečí. Na seznam se dostali i další politici – těžká váha demokratů a guvernér Pensylvánie Josh Shapiro (23.), prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová (25.) a Volodymyr Zelenskyj (21.), který představuje „židovskou tvář ukrajinského odporu“.

Žebříček ukazuje, jak se židovský vliv prosazuje v oblasti AI a technologií: zakladatel firmy Oracle Larry Ellison (17.), ředitel OpenAI Sam Altman a šéf Mety Mark Zuckerberg (shodně 9.), spolutvůrce Googlu Sergey Brin (18.), zakladatelé podniku Anthropic Dario Amodei a jeho sestra Daniela (26.), ředitel Palantiru Alex Karp (20.), zakladatel firmy pro kyberbezpečnost Wiz Assaf Rappaport (7.).

Na seznamu pochopitelně nemohl chybět ani „the Jewish power banker“ Larry Fink (11.), jehož BlackRock spravuje více než 11 tisíc miliard dolarů, což zhruba odpovídá ročnímu HDP Německa, Velké Británie a Francie dohromady…

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Nejvlivnější Židé na světě: Trumpova dcera a její muž. Kdo je také na seznamu?

Jared Kushner a Ivanka Trumpová pózují na summitu světových lídrů o ukončení...

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