Šmírujeme spoluobčany, demokracie nedemokracie, hlavně že je „pořádek“

Jinak řečeno, to, že operátor schraňuje na každého z nás údaje o tom, kde a kdy se nacházelo každé jeho zařízení a s kým se spojilo, je prostě za hranou práva na ochranu osobních údajů. Na náměstí se kvůli tomu nikdo nepohrne a přitom jsou to zneužitelné informace.
Půl roku, kdy jsou operátoři povinní data archivovat, jsme pro stát všichni do jednoho sprostí podezřelí a po půl roce ti z nás, o které se příslušné „orgánstvo“ nezajímalo, budou „zapomenuti“. Současná praxe „směřuje k preventivnímu uchovávání údajů prakticky všech uživatelů služeb elektronických komunikací prakticky vždy, a to v takovém rozsahu údajů, ze kterého je možné vyvodit konkrétní závěry o soukromém životě osob,“ konstatuje Nejvyšší soud.
Česko shromažďováním dat z mobilů porušuje unijní právo, potvrdil soud
Je sice hezké, že soud se zastal našeho soukromí, ale člověk dost pochybuje o tom, že se v naší zemi něco změní. Udržování bezprávní praxe je totiž v Česku normální. Příkladem budiž policie, která používá svou databázi DNA bez jasného a striktního právního rámce. Respektive zpřesňuje využívání pouze vyhláškou či pokynem policejního prezidenta.
Nemáme čas, vládneme
Ústavní soud konstatoval v roce 2022 (!) následující: „Již od roku 2010 byl připravován věcný záměr zákona o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky a profily v souvislosti s prováděním forenzní analýzy DNA, který mohl výše uvedenou kusost a roztříštěnost úpravy vyřešit a zajišťoval by za účelem porovnání profilů DNA i přístup národních kontaktních míst jiných států podle mezinárodních smluv. V tomto směru dosud nedošlo k naplnění mezinárodních závazků.“ Ministerstvo vnitra pak na podzim 2022, kdy vládli ti nejpuncovanější ochránci demokracie a právního státu, se ve vyjádření pro Českou televizi nechalo slyšet, že nemá čas, protože se věnuje něčemu důležitějšímu.
Nejde o to znemožnit policii odebírat vzorky, ale udělat v tom pořádek, což se zjevně policii ani politikům nechce. No uznejte, není lepší si to dělat po svém a říkat, že zákon to nezakazuje? Policejní databáze jsou děravé jak řešeto a nemálo příslušníků sboru je využívá pro své soukromé účely, těch pár odsouzených případů zneužití, to je jen vrcholek ledovce.
Česko shromažďovalo data z mobilů protiprávně. Stát selhal, konstatoval soud
Přes apel Ústavního soudu na politiky se nestalo nic a zpětně se ukazuje, že by bylo bývalo asi lepší, kdyby konstituční tribunál napadený paragraf v roce 2022 zrušil, čímž by zákonodárce donutil k činnosti. Jinak oba zmíněné soudní verdikty ukazují, nakolik všeobecný právní nihilismus vládne naší republice a to zcela bez ohledu na to, jak sama sebe verbálně definuje aktuální vládnoucí většina.