„Gentlemany vyhoď, jsou k ničemu.“ Jak definice ženy ovlivnila praxi s toaletami

Až časem zjistíme, jestli mají pravdu někteří členové komunity LGBTQIA+, kteří tohle rozhodnutí soudu zatracují jako zpátečnické a bojí se, že položí základy ještě horší diskriminaci lidí s méně běžným genderem, než s jakou se potýkají dnes, lidé, kteří tvrdí, že pokud definujeme ženu, je třeba definovat i muže, jinak se dopouštíme nespravedlnosti, anebo konzervativnější členové společnosti, které tohle rozhodnutí potěšilo stejně jako mnohé ochránkyně práv a bezpečnosti žen, i když nejspíš z jiného důvodu.

Zatím se zdá, že institucemi, které definice ženy ovlivní nejvíc, jsou záchody. Všechny veřejné toalety musejí být od nynějška označené tak, aby si osoba jakékoli vizáže, pohlaví či genderu mohla dojít na záchod a nevystavovala se přitom nebezpečí, ani se nedopouštěla nepřístojností.

Až dosud to bylo relativně snadné. Pokud se někde vyskytovaly pouhé dvě toalety, jedna pro muže a jedna pro ženy, tiše se počítalo s tím, že osoby, které při zběžném pohledu vypadají tak, jak si většina z nás představuje ženy, smějí zalézt do kabinky pro „dámy“, ať mají mezi nohama cokoli, a osoby, které pro oko běžného občana vypadají jako muži, si smějí zajít na gentlemany, i když je pro ně nesnadné vymočit se u žlábku. Genderovou diverzitu tohle zpátečnické označování záchodů nemilosrdně odsunulo stranou a spravedlivé to jistě nebylo, ale v praxi to, v drtivé většině případů, obstojně fungovalo.

Teď vydala Organizace za rovnost a lidská práva předběžné směrnice, jak je třeba označit záchody, abychom byli spravedliví a nikoho neznevýhodňovali.

Jsem kostelnice a kostel je svého druhu veřejná budova, a tak jsem směrnice četla. Nebudu vás unavovat líčením všeho, o čem se v nich píše. Pro nás je důležité jedno jediné: coby budova vybavená dvěma místnostmi, z nichž v každé se nachází jedna toaletní mísa, už nemůžeme mít jednu místnost označenou „ladies“ a druhou „gentlemen“. Je mou povinností zařídit to tak, aby si měly kam odskočit všechny genderové varianty.

Cedulka „dámy“ musela zůstat na místě, aby si osoby biologicky ženského pohlaví mohly ulevit beze strachu z přítomnosti osob, které biologicky ženského pohlaví nejsou.

A tak to odnesli gentlemani. Strhla jsem cedulku ze dveří a nahradila ji cedulkou „genderově neutrální“, což je modernější verze cedulky „unisex“. Je pěkně stříbřitě lesklá a piktogram na ní zobrazuje osobu napůl v kalhotách, napůl v sukni.

V ruce mi zůstala cedulka „gentlemani“.

„Co s tím?“ zeptala jsem se našeho reverenda. „Mám to někam schovat?“

„Klidně to vyhoď,“ řekl s povzdechem. „Gentlemani jsou dnes k ničemu.“